艾尔登法环力信大剑流怎么玩 老头环力信大剑流怎怎么加点

2022-03-09 09:29:13 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。

艾尔登法环力信大剑流玩法分享

前期

前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力堆到二十，厚重质变，战技放战吼，保证输出。

巨剑的好处就是长、高削韧和高伤害以及出刀霸体，而且可以自定义附魔。由于双持1.5倍力量加成所以前期的话伤害肯定能跟得上。基本可以用到打完魔法学院。

由于本作开放世界，魂量的获取比起魂三简单，而且精力和耐力整合到一起，所以对于厚重巨剑侠来说很快就到了一个瓶颈期，毕竟厚重只对力量有增益。当力量到了40之后伤害的提升并不明显，当我们到了这个瓶颈时就可以考虑转力敏了(不需要洗点)。

转换到力敏的过渡武器就是剑骸大剑，也就是打完狮子混种的时候获取的巨剑。力敏加成且用的是无色石头，和你的巨剑基本不冲突。当拿到了+7强化石之后基本剑骸大剑的伤害就明显比厚重巨剑加成高了。

这把剑骸大剑攻击模组基本和巨剑一样，战技是加属性，用处不是很大，不过平砍伤害和蹲下攻击是比较优秀的，拿着这把剑基本可以打穿碎星和火山官邸。

特大剑的局限性：

相信其他的巨剑侠也体会到了，这作的特大剑并没有魂三暴力，伤害虽然还能说得过去但是有很大的致命缺陷：

1.攻击模组拉胯，打不到近身低身位的怪，比如老鼠、咒蛙、野兽神庙的小人、正在复活的骷髅等。我就经常因为打不到而被反杀无能狂怒。

2.出手硬直大，这作的boss攻击起来都是不停，由于出手硬直大，看滚时机抓不好就是一套带走，比如巨剑侠可以试试翻滚过一下铁棘(也就是灵珠猎人，日阴城boss)，我就是翻滚巨剑过的，折磨了好久。

3.加成不高，伤害只比大剑直剑高一丢丢。

中期

由于平砍收益不高而且受苦，巨剑侠变得有点乏力，那么这时候转一下流派，不过巨剑侠依旧是那个拼刀猛男。正常情况下玩家的角色此时也差不多有个70到80级(也就是打完火山碎星打到了王城)，从这时候起我们的信仰流战士就真正的开始成型(需要洗点，这作洗点道具很多不要吝啬)。首先说一下推荐的武器：

1.狩猎神祇大剑，力敏信加成特大剑，类似于魂三修女舔狗那把剑，无色锻造石强化，火属性黑焰伤害，距离长出手快削韧高(肯定没巨剑高)，能达到低身位敌人。战技范围大，可以用于打一些高韧性高血量敌人(比如恶兆底层的恶兆精英怪)。获取地点是盖力得神授塔底层，需要搞死一个神皮使者。

2.亵渎巨剑，打死亵渎大蛇用他的魂换取。大剑，力敏信加成，无色锻造石强化，攻击模组和普通大剑差不多但是有火属性伤害，且战技伤害极高且有削韧，为一道向前的AOE火焰波，享受信仰加成(后期可用于血王门前刷魂)，并且有特殊效果，杀怪回血。

这两把武器是中期可以获得并且可以用到毕业的武器，个人比较推荐亵渎巨剑，力敏信的加成伤害很可观，而且战技十分牛逼，伤害很高，在狭长的走廊堆怪点来一发可以免去很多不必要的麻烦(而且打女武神有奇效)。

加点方面看个人喜好，精力20就够了，可以去大壶骑士那里拿高级哈维尔戒指，加上山羊护符和黄金树恩惠(宠爱)和烙印(古达锁)，可以穿一些中重甲。这里面推荐鳞片甲(火山官邸第一个任务获取)和老将铠甲(比较后期)，都有着高韧性。然后是要加一丢丢专注(也就是蓝)，不用很多，能放个三四发战技就够了，20-30点即可。

力敏信这三个看哪个加成高就用加哪一个，看个人喜好，水桶加法即可。另外还需要加一丢丢的感应。

为什么加感应呢?因为我们要用龙祷告：腐蚀吐息。

这个腐蚀吐息可以给boss上猩红腐败的buff，有两个版本，高级版需要在盖力得干死一条龙获取，具体怎么获得网上有攻略这里不赘述了。然后再来一个大恢复(王之恢复)，范围回血。其他的祷告看个人喜好，这两个必学。

为啥必学?因为有大哥!(也就是防身泪滴)本来大哥就够肉了，能放大恢复和腐蚀龙息的大哥可怕不可怕?你还能给大哥加血可怕不可怕?而且能扛能打，互相吸引仇恨互相奶，大部分boss都不会受苦。

后期

后期指的是120级左右，由于这种加点build偏水桶，所以后面的加点在保证血量40的条件下力敏信哪个面板加的多就加哪个看个人喜好，比较优先信仰。我个人的装备是亵渎大剑、碎石护符加满，老将一套，高级古达锁(烙印)高级宠爱戒指(黄金树恩惠)高级哈维尔(大壶戒指)山羊戒指(加韧性的)，韧性105，拼刀根本不虚，而且可以顶着敌人攻击放战技。推图主要靠平砍(武器伤害信仰加成)，蓝基本用来放战技(战技信仰加成)，祷告一般都是到boss时候放。巨剑侠依然是那个拼刀的猛男!(不过可以放法术和逃课)。另外适合这种build的武器在后期也有两个选择，一个是打死黑剑用魂换的那把黑剑，力信b加成，特大剑，不过战技有点拉而且太后期获取了所以没啥必要(主要是不大好用，就是面板高)，第二个是打死最终boss黄金树给的魂换的那把大剑，也是力敏信加成，战技很炫，刷魂大剑，实战没咋用过因为都通关了。