艾尔登法环力信大剑流怎么玩 老头环力信大剑流怎怎么加点

艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。
前期
前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力堆到二十，厚重质变，战技放战吼，保证输出。
巨剑的好处就是长、高削韧和高伤害以及出刀霸体，而且可以自定义附魔。由于双持1.5倍力量加成所以前期的话伤害肯定能跟得上。基本可以用到打完魔法学院。
由于本作开放世界，魂量的获取比起魂三简单，而且精力和耐力整合到一起，所以对于厚重巨剑侠来说很快就到了一个瓶颈期，毕竟厚重只对力量有增益。当力量到了40之后伤害的提升并不明显，当我们到了这个瓶颈时就可以考虑转力敏了(不需要洗点)。
转换到力敏的过渡武器就是剑骸大剑，也就是打完狮子混种的时候获取的巨剑。力敏加成且用的是无色石头，和你的巨剑基本不冲突。当拿到了+7强化石之后基本剑骸大剑的伤害就明显比厚重巨剑加成高了。
这把剑骸大剑攻击模组基本和巨剑一样，战技是加属性，用处不是很大，不过平砍伤害和蹲下攻击是比较优秀的，拿着这把剑基本可以打穿碎星和火山官邸。
特大剑的局限性：
相信其他的巨剑侠也体会到了，这作的特大剑并没有魂三暴力，伤害虽然还能说得过去但是有很大的致命缺陷：
1.攻击模组拉胯，打不到近身低身位的怪，比如老鼠、咒蛙、野兽神庙的小人、正在复活的骷髅等。我就经常因为打不到而被反杀无能狂怒。
2.出手硬直大，这作的boss攻击起来都是不停，由于出手硬直大，看滚时机抓不好就是一套带走，比如巨剑侠可以试试翻滚过一下铁棘(也就是灵珠猎人，日阴城boss)，我就是翻滚巨剑过的，折磨了好久。
3.加成不高，伤害只比大剑直剑高一丢丢。
中期
由于平砍收益不高而且受苦，巨剑侠变得有点乏力，那么这时候转一下流派，不过巨剑侠依旧是那个拼刀猛男。正常情况下玩家的角色此时也差不多有个70到80级(也就是打完火山碎星打到了王城)，从这时候起我们的信仰流战士就真正的开始成型(需要洗点，这作洗点道具很多不要吝啬)。首先说一下推荐的武器：
1.狩猎神祇大剑，力敏信加成特大剑，类似于魂三修女舔狗那把剑，无色锻造石强化，火属性黑焰伤害，距离长出手快削韧高(肯定没巨剑高)，能达到低身位敌人。战技范围大，可以用于打一些高韧性高血量敌人(比如恶兆底层的恶兆精英怪)。获取地点是盖力得神授塔底层，需要搞死一个神皮使者。
2.亵渎巨剑，打死亵渎大蛇用他的魂换取。大剑，力敏信加成，无色锻造石强化，攻击模组和普通大剑差不多但是有火属性伤害，且战技伤害极高且有削韧，为一道向前的AOE火焰波，享受信仰加成(后期可用于血王门前刷魂)，并且有特殊效果，杀怪回血。
这两把武器是中期可以获得并且可以用到毕业的武器，个人比较推荐亵渎巨剑，力敏信的加成伤害很可观，而且战技十分牛逼，伤害很高，在狭长的走廊堆怪点来一发可以免去很多不必要的麻烦(而且打女武神有奇效)。
加点方面看个人喜好，精力20就够了，可以去大壶骑士那里拿高级哈维尔戒指，加上山羊护符和黄金树恩惠(宠爱)和烙印(古达锁)，可以穿一些中重甲。这里面推荐鳞片甲(火山官邸第一个任务获取)和老将铠甲(比较后期)，都有着高韧性。然后是要加一丢丢专注(也就是蓝)，不用很多，能放个三四发战技就够了，20-30点即可。
力敏信这三个看哪个加成高就用加哪一个，看个人喜好，水桶加法即可。另外还需要加一丢丢的感应。
为什么加感应呢?因为我们要用龙祷告：腐蚀吐息。
这个腐蚀吐息可以给boss上猩红腐败的buff，有两个版本，高级版需要在盖力得干死一条龙获取，具体怎么获得网上有攻略这里不赘述了。然后再来一个大恢复(王之恢复)，范围回血。其他的祷告看个人喜好，这两个必学。
为啥必学?因为有大哥!(也就是防身泪滴)本来大哥就够肉了，能放大恢复和腐蚀龙息的大哥可怕不可怕?你还能给大哥加血可怕不可怕?而且能扛能打，互相吸引仇恨互相奶，大部分boss都不会受苦。
后期
后期指的是120级左右，由于这种加点build偏水桶，所以后面的加点在保证血量40的条件下力敏信哪个面板加的多就加哪个看个人喜好，比较优先信仰。我个人的装备是亵渎大剑、碎石护符加满，老将一套，高级古达锁(烙印)高级宠爱戒指(黄金树恩惠)高级哈维尔(大壶戒指)山羊戒指(加韧性的)，韧性105，拼刀根本不虚，而且可以顶着敌人攻击放战技。推图主要靠平砍(武器伤害信仰加成)，蓝基本用来放战技(战技信仰加成)，祷告一般都是到boss时候放。巨剑侠依然是那个拼刀的猛男!(不过可以放法术和逃课)。另外适合这种build的武器在后期也有两个选择，一个是打死黑剑用魂换的那把黑剑，力信b加成，特大剑，不过战技有点拉而且太后期获取了所以没啥必要(主要是不大好用，就是面板高)，第二个是打死最终boss黄金树给的魂换的那把大剑，也是力敏信加成，战技很炫，刷魂大剑，实战没咋用过因为都通关了。
艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。艾尔登法环力信大剑流玩法分享前期前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力
艾尔登法环龙心脏是游戏中非常重要的道具，玩家获得后能够学习强大的龙系法术，那么艾尔登法环龙心脏在哪获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环龙心脏获取方法1.宁姆格福-龙息废墟。击败附近水域中的BOSS“飞龙”亚基尔就能获得龙心脏。2.湖之利耶尼亚-教堂区。击败BOSS“辉石龙”史玛拉格就能获得龙心脏。
艾尔登法环游戏中有多种护符，每一种护符都有不同的效果，其中有的护符能增加法术伤害，下面就为大家分享艾尔登法环增加法伤护符的位置。艾尔登法环法术增伤护符位置魔法师球护符提升4%的魔法威力，也就是用法杖释放的法术，位置在去魔法学院红狼BOSS的路上有左右两排楼梯的左边第一个空着的书架，隐藏门打一下就开了
艾尔登法环提斯魔法师塔在魔法学院北边，塔顶上有一个宝箱能获得道具，下面就为大家分享艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法。艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法提斯魔法师塔位于魔法学院雷亚卢卡利亚的北部，附近还有一个赐福点“魔法师塔的小岛”，塔的入口处被魔法封印起来了，需要先解开谜题才能进去。和门口的书互动，得知需
艾尔登法环古龙岩失色锻造石是游戏中重要的强化材料，能将武器强化到+10，那么艾尔登法环古龙岩失色锻造石怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环古龙岩失色锻造石获取位置第一块：白金之子支线到化圣雪原后，地图左上角离教废屋可以拿到一块(旁边还有一个漫步灵庙)第二块：米莉森支线打完女武神归还纯净金针后获得一块(
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常有趣的骨灰，玩家使用后能召唤一个和玩家一模一样的NPC帮玩家战斗，玩家的装备越好仿身泪滴的战斗力越强，下面就为大家分享仿身泪滴装备建议。艾尔登法环仿身泪滴装备搭配先列一下观察到的仿身泪滴攻击特性：左手武器不说了，高等级的都用杖/印记，低等级的建议双持2把武器，因为AI用
艾尔登法环活祭品斧是游戏中一把特殊的近战武器，能为玩家提供回蓝效果，能在战斗中释放多次战技，下面就为大家分享艾尔登法环活祭品斧获取方法。艾尔登法环活祭品斧获取方法获取地点为啜泣半岛的这个蓝点标记位置的隐藏BOSS不死鸟，在赐福处休息到晚上，然后再次原地坐一次赐福就会刷新夜晚BOSS，走到目标地点，死
艾尔登法环拉达冈的红狼是游戏中的boss之一，会释放多种法术来攻击玩家，并且速度非常快，攻击频率也很高，下面就为大家分享艾尔登法环拉达冈的红狼打法。艾尔登法环拉达冈的红狼打法奖励：记忆石，14000卢恩位置：湖之利耶尼亚-魔法学院雷亚卢卡利亚-校舍教室(需要学院的辉石钥匙，可在“辉石龙”史玛拉格后方
艾尔登法环厚重看门犬大剑是游戏中一把S级力气补正的特大剑，伤害非常高，但是对玩家力气的需求也很大，下面就为大家分享艾尔登法环厚重看门犬大剑获取方法。艾尔登法环厚重看门犬大剑获取方法地点：雪山巨人战争英雄墓地杀这个看门犬可以爆，爆率低的话记得带上银粪龟。这个是个黑影你要把他引导后面的法阵中就可以打了。
艾尔登法环盾枪流是一些中非常稳定的流派，这个流派没有华丽的动作和技能，伤害也不是很高，但是用来开荒非常实用，下面就为大家分享艾尔登法环盾枪流玩法。艾尔登法环盾枪流玩法分享给不想刷魂的小伙伴提供下前期过渡思路。骑士或者密使开局。直剑系列武器非常的适合搭配中盾，虽然伤害不高，但是削韧高，耗精低，攻速快，