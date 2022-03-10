艾尔登法环魔法师块护符在哪 老头环什么护符能加法伤

2022-03-09 09:16:57 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有多种护符，每一种护符都有不同的效果，其中有的护符能增加法术伤害，下面就为大家分享艾尔登法环增加法伤护符的位置。

艾尔登法环法术增伤护符位置

魔法师球护符

提升4%的魔法威力，也就是用法杖释放的法术，位置在去魔法学院红狼BOSS的路上有左右两排楼梯的左边第一个空着的书架，隐藏门打一下就开了，里面就是。

魔法师块护符

提升8%的魔法威力 位置在左半边雪山的右边一个叫白金魔法塔的地方，召唤石像鬼骨灰打败石像鬼进去后就能拿到。