艾尔登法环提斯魔法师塔怎么进 老头环睿智兽物怎么获得

艾尔登法环提斯魔法师塔在魔法学院北边，塔顶上有一个宝箱能获得道具，下面就为大家分享艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法。
提斯魔法师塔位于魔法学院雷亚卢卡利亚的北部，附近还有一个赐福点“魔法师塔的小岛”，塔的入口处被魔法封印起来了，需要先解开谜题才能进去。
和门口的书互动，得知需要“找到三只睿智兽物”，这里描述的睿智兽物实际上是3只乌龟，找到并将其全部击杀即可。
提斯魔法师塔
睿智兽物1
来到塔的左边，在一些岩石上就能找到第一只乌龟。周围还有很多小怪在游荡，顺手清理掉就行，不过它们的伤害都很高，最好还是小心一些。
睿智兽物2
找到第一只后，向东走，找到几只站在岩石上发呆的小怪，第二只乌龟就在对面的树上，用弓箭或魔法把它打下来。乌龟会发出淡蓝色的光，很好辨认。
睿智兽物3
从塔的入口处出发，沿着悬崖边向东走，注意看着点下面。乌龟就在悬崖下方，站在上边用远程武器击杀或是走下去之后用近战武器击杀。杀死3只睿智兽物后，魔法师塔的封印就会解开，而且这片区域内的骷髅也会消失。
艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。艾尔登法环力信大剑流玩法分享前期前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力
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艾尔登法环提斯魔法师塔在魔法学院北边，塔顶上有一个宝箱能获得道具，下面就为大家分享艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法。艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法提斯魔法师塔位于魔法学院雷亚卢卡利亚的北部，附近还有一个赐福点“魔法师塔的小岛”，塔的入口处被魔法封印起来了，需要先解开谜题才能进去。和门口的书互动，得知需
艾尔登法环古龙岩失色锻造石是游戏中重要的强化材料，能将武器强化到+10，那么艾尔登法环古龙岩失色锻造石怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环古龙岩失色锻造石获取位置第一块：白金之子支线到化圣雪原后，地图左上角离教废屋可以拿到一块(旁边还有一个漫步灵庙)第二块：米莉森支线打完女武神归还纯净金针后获得一块(
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艾尔登法环拉达冈的红狼是游戏中的boss之一，会释放多种法术来攻击玩家，并且速度非常快，攻击频率也很高，下面就为大家分享艾尔登法环拉达冈的红狼打法。艾尔登法环拉达冈的红狼打法奖励：记忆石，14000卢恩位置：湖之利耶尼亚-魔法学院雷亚卢卡利亚-校舍教室(需要学院的辉石钥匙，可在“辉石龙”史玛拉格后方
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