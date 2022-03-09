艾尔登法环提斯魔法师塔怎么进 老头环睿智兽物怎么获得

2022-03-09 09:11:03 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环提斯魔法师塔在魔法学院北边，塔顶上有一个宝箱能获得道具，下面就为大家分享艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法。

艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法

提斯魔法师塔位于魔法学院雷亚卢卡利亚的北部，附近还有一个赐福点“魔法师塔的小岛”，塔的入口处被魔法封印起来了，需要先解开谜题才能进去。

和门口的书互动，得知需要“找到三只睿智兽物”，这里描述的睿智兽物实际上是3只乌龟，找到并将其全部击杀即可。

提斯魔法师塔

睿智兽物1

来到塔的左边，在一些岩石上就能找到第一只乌龟。周围还有很多小怪在游荡，顺手清理掉就行，不过它们的伤害都很高，最好还是小心一些。

睿智兽物2

找到第一只后，向东走，找到几只站在岩石上发呆的小怪，第二只乌龟就在对面的树上，用弓箭或魔法把它打下来。乌龟会发出淡蓝色的光，很好辨认。

睿智兽物3

从塔的入口处出发，沿着悬崖边向东走，注意看着点下面。乌龟就在悬崖下方，站在上边用远程武器击杀或是走下去之后用近战武器击杀。杀死3只睿智兽物后，魔法师塔的封印就会解开，而且这片区域内的骷髅也会消失。