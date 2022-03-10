艾尔登法环古龙岩失色锻造石在哪 老头环古龙岩失色锻造石怎么收集

2022-03-09 09:02:49 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环古龙岩失色锻造石是游戏中重要的强化材料，能将武器强化到+10，那么艾尔登法环古龙岩失色锻造石怎么获得？一起来看看吧。

艾尔登法环古龙岩失色锻造石获取位置

第一块：白金之子支线到化圣雪原后，地图左上角离教废屋可以拿到一块(旁边还有一个漫步灵庙)

第二块：米莉森支线打完女武神归还纯净金针后获得一块(带着金针和boss房打完留下的花互动)

第三块：鲜血王朝跑图一块(这个很容易就找到视频就不说了)

第四块：天空城龙教堂屋顶赐福下来后跑图，有个龙，龙后面小亭子就是。

第五块：失灰王城罗德尔原先开城门机关的后方跳下来后附近有一块(旁边有个石像鬼)

第六块：圣树祈祷室出来后旁边有一个腐败化身模型的怪所在的桥上尽头有一块。

第七块：圣树捡温床诅咒的路上有个小房间里的宝箱打开后有一块。