艾尔登法环仿身泪滴怎么配装 老头环给仿身泪滴用什么武器

艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常有趣的骨灰，玩家使用后能召唤一个和玩家一模一样的NPC帮玩家战斗，玩家的装备越好仿身泪滴的战斗力越强，下面就为大家分享仿身泪滴装备建议。艾尔登法环仿身泪滴装备搭配先列一下观察到的仿身泪滴攻击特性：左手武器不说了，高等级的都用杖/印记，低等级的建议双持2把武器，因为AI用

2022-03-08 | 0