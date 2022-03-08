艾尔登法环活祭品斧在哪 老头环活祭品斧怎么获得

2022-03-08 09:22:07 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环活祭品斧是游戏中一把特殊的近战武器，能为玩家提供回蓝效果，能在战斗中释放多次战技，下面就为大家分享艾尔登法环活祭品斧获取方法。

艾尔登法环活祭品斧获取方法

获取地点为啜泣半岛的这个蓝点标记位置的隐藏BOSS不死鸟，在赐福处休息到晚上，然后再次原地坐一次赐福就会刷新夜晚BOSS，走到目标地点，死亡鸟就会从城墙方向飞下来。

这把斧子拥有着击杀敌人回复专注值的效果，打倒一个敌人肉眼可见蓝条增长一截，只要装备在副手，即使不是用斧子击杀也会获得回复效果，比如左手活祭品斧，释放右手的名刀月隐战技能，打倒敌人就能回蓝。

这把斧子本身也可以自由更替战技，使用的是普通强化石，不会抢占资源，唯一不足的就是重量有5.5，除此以外可以算是开荒推图续航的好武器了。