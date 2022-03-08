艾尔登法环厚重看门犬大剑怎么获得 老头环力气S大剑在哪

艾尔登法环厚重看门犬大剑是游戏中一把S级力气补正的特大剑，伤害非常高，但是对玩家力气的需求也很大，下面就为大家分享艾尔登法环厚重看门犬大剑获取方法。
杀这个看门犬可以爆，爆率低的话记得带上银粪龟。这个是个黑影你要把他引导后面的法阵中就可以打了。
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常有趣的骨灰，玩家使用后能召唤一个和玩家一模一样的NPC帮玩家战斗，玩家的装备越好仿身泪滴的战斗力越强，下面就为大家分享仿身泪滴装备建议。艾尔登法环仿身泪滴装备搭配先列一下观察到的仿身泪滴攻击特性：左手武器不说了，高等级的都用杖/印记，低等级的建议双持2把武器，因为AI用
艾尔登法环活祭品斧是游戏中一把特殊的近战武器，能为玩家提供回蓝效果，能在战斗中释放多次战技，下面就为大家分享艾尔登法环活祭品斧获取方法。艾尔登法环活祭品斧获取方法获取地点为啜泣半岛的这个蓝点标记位置的隐藏BOSS不死鸟，在赐福处休息到晚上，然后再次原地坐一次赐福就会刷新夜晚BOSS，走到目标地点，死
艾尔登法环拉达冈的红狼是游戏中的boss之一，会释放多种法术来攻击玩家，并且速度非常快，攻击频率也很高，下面就为大家分享艾尔登法环拉达冈的红狼打法。艾尔登法环拉达冈的红狼打法奖励：记忆石，14000卢恩位置：湖之利耶尼亚-魔法学院雷亚卢卡利亚-校舍教室(需要学院的辉石钥匙，可在“辉石龙”史玛拉格后方
艾尔登法环厚重看门犬大剑是游戏中一把S级力气补正的特大剑，伤害非常高，但是对玩家力气的需求也很大，下面就为大家分享艾尔登法环厚重看门犬大剑获取方法。艾尔登法环厚重看门犬大剑获取方法地点：雪山巨人战争英雄墓地杀这个看门犬可以爆，爆率低的话记得带上银粪龟。这个是个黑影你要把他引导后面的法阵中就可以打了。
艾尔登法环盾枪流是一些中非常稳定的流派，这个流派没有华丽的动作和技能，伤害也不是很高，但是用来开荒非常实用，下面就为大家分享艾尔登法环盾枪流玩法。艾尔登法环盾枪流玩法分享给不想刷魂的小伙伴提供下前期过渡思路。骑士或者密使开局。直剑系列武器非常的适合搭配中盾，虽然伤害不高，但是削韧高，耗精低，攻速快，
艾尔登法环废石托普斯是游戏中一个重要NPC，和他对话并给他10卢恩能触发支线任务，下面就为大家分享艾尔登法环废石托普斯任务攻略。艾尔登法环废石托普斯任务攻略在打通史东薇尔城，干掉接肢之后出城附近就是用伊利斯教堂，在这里我们可以看到一个失意男子自称托普斯，给他一些卢恩(真的很少)，可以教我们魔法。和他
艾尔登法环结冰针是游戏中一把刺剑，贯穿能力不错，并且重击有远程效果，下面就为大家分享艾尔登法环结冰针的获取方法。艾尔登法环结冰针获取方法位置：如图光标处，位于地窖，击败小boss王室幽魂后开宝箱获得。重击飞行距离略短，约5-6个身位，不耗蓝。
艾尔登法环贝纳尔是游戏前期就能遇到的NPC，就在习战者破屋，玩家和他对话能学到不少战技，下面就为大家分享艾尔登法环贝纳尔任务攻略。艾尔登法环贝纳尔任务攻略1.在风暴山丘的小红包右边反向，习战者的破屋可以第一次遇到，对话询问你是否会坚持相信赐福的指引，肯定后会教你战技。在破屋北方的大型建筑物附近会被叛
艾尔登法环菈雅是游戏中的一个重要NPC，她的身世非常可怜，玩家触发她的任务找到项链能获得火山宅邸的邀请函，下面就为大家分享艾尔登法环菈雅任务攻略。艾尔登法环菈雅任务攻略1.进入雾湖区域后再地图图标望远镜附近的亭子里，对话表示她的项链被一个流氓弄走了，希望我们能帮忙。(如果此前找过帕奇，帕奇会出现在左
艾尔登法环黑夜骑兵是游戏中只会在晚上出现的boss，击杀后能获得防具和武器，那么艾尔登法环黑夜骑兵套装怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环黑夜骑兵套装获取方法大概在地图标记的位置，会有其他地图常见的，由两个巨人拉车的车队。如果在晚上，会额外出现两个黑夜骑兵护航，算作同一个boss，但是可以引开分别杀。