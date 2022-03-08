艾尔登法环盾枪流怎么玩 老头环盾枪流怎么配装

2022-03-08 09:05:50 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环盾枪流是一些中非常稳定的流派，这个流派没有华丽的动作和技能，伤害也不是很高，但是用来开荒非常实用，下面就为大家分享艾尔登法环盾枪流玩法。

艾尔登法环盾枪流玩法分享

给不想刷魂的小伙伴提供下前期过渡思路。骑士或者密使开局。直剑系列武器非常的适合搭配中盾，虽然伤害不高，但是削韧高，耗精低，攻速快，非常适合前期过渡用。打起架来多用防守反击和跳劈。

盾牌就用龟壳盾或者黄铜盾，黄铜盾需要刷，龟壳盾直接去啜泣半岛就可以拿，还自带铁壁盾防战技，可以用来打黑夜骑士来拿铁壁盾防战灰。

乌龟盾

黄铜盾

可以在关卡前方这里的士兵刷，而且这里的枪兵还会掉一个金黄大盾和一个看起来很帅的枪，不过这个枪伤害不高，而且这个大盾太重了。

因为啜泣半岛怪比较弱势，因此可以拿完龟壳盾后直接把黑夜骑士打了拿铁壁盾防战灰。位置如下，还是拿龟壳盾的祝福这里城墙口子，晚上会出现黑夜骑士。再说下黑夜骑士的打法，这玩意比前期初见可比大树守卫好打多了，不要马上作战，骑马很考验熟练度，新手就驾盾等他打你一下，然后你防守反击他一下，这样打一会他马就没了，下马倒地记得处决，伤害很高。

前期加点

正常前期过渡能用黄铜盾和直剑后，先点血量，血量点到25，然后点耐力到20，再点力量到30够拿前期一个很好用的大盾，叫城寨塔盾，流程中就能拿到。期间加点敏捷，够拿骑兵长矛，14点敏捷要求。再点耐力到30，智力信仰各点到12。基本上就小成型，可以换大盾和骑兵长矛了，记得大盾强化3下，抵抗升1，用上战技后保证百分百抵抗。