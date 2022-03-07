艾尔登法环废石托普斯任务怎么做 老头环魔法学院辉石钥匙在哪

2022-03-07 09:33:46 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环废石托普斯是游戏中一个重要NPC，和他对话并给他10卢恩能触发支线任务，下面就为大家分享艾尔登法环废石托普斯任务攻略。

艾尔登法环废石托普斯任务攻略

在打通史东薇尔城，干掉接肢之后出城附近就是用伊利斯教堂，在这里我们可以看到一个失意男子自称托普斯，给他一些卢恩(真的很少)，可以教我们魔法。

和他交谈得知，他很想要进入魔法学院学习，但是没有辉石钥匙的他没有办法进入这种地方。在学院南门口可以捡到会合用的地图。当然这里我们没有地图也不碍事。地图上标记的位置就在这里。

在这里会见到一条辉石龙，如果实在打不过也没关系，钥匙可以直接从龙背后摸到。

拿到钥匙如果我们回去找托普斯，他会告诉我们这一把还是我们留着自己用吧。

之后在魔法学院里可以发现另一把辉石钥匙。从讨论室出发。

出门到广场后从左边的坡上去。

之后上楼梯从左边的这里跳下去。

然后前进下跳到屋顶。

从屋顶一路跳跃前进，最后跳到一个塔顶上，这里的窗户可以进去。进去后可以看到下面的吊灯上有东西，第二把辉石钥匙就在那里。

另外在这里可以拿到法师的石雕脑袋。拿到钥匙之后和托普斯回报，他会非常开心，终于可以去学习了。

之后我们传送到校舍内的教室，回头出门右转可以看到他猝死在这里了。可以拿到他研究出的魔法。

至此支线完成，顺便提一下如果在给他辉石钥匙前有和瑟莲学习过魔法的话，和托普斯会有新的对话。