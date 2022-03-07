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艾尔登法环贝纳尔任务怎么做 老头环吞世权杖怎么获得

2022-03-07 09:16:36来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环贝纳尔是游戏前期就能遇到的NPC，就在习战者破屋，玩家和他对话能学到不少战技，下面就为大家分享艾尔登法环贝纳尔任务攻略。

艾尔登法环贝纳尔任务攻略

1.在风暴山丘的小红包右边反向，习战者的破屋可以第一次遇到，对话询问你是否会坚持相信赐福的指引，肯定后会教你战技。在破屋北方的大型建筑物附近会被叛律者入侵，击杀获得“大锤护符”

2.火山官邸内对话，如果做过步骤1，此处会有新对话“本以为你是楷模，也可能正因为如此，才会感到疑惑”。随后表示当叛律者会不得善终。

3.完成第一封狩猎委托后，对话，他会自我介绍“叛律者”贝纳尔，此处开启战技学习，会比步骤1时多两个战技[熔岩火浆，此为侍奉火山官邸的骑士门使用的战技]和[暗杀办法]。第一个战技在“习战者的破屋”的上方建筑物被一个叛律者入侵时见到。

3.完成第二封委托后对话，他会说你越来越有叛律者的味道了，会给你“给贝纳尔的信”，内容为狩猎“白狼战鬼”和“离群魔法师”。地点在王城的圆桌原型建筑物内，可以捡到“发狂之舌”一套。狩猎完成获得战鬼一套，回火山官邸对话会给你报酬“格密尔之怒”魔法

4.击杀大蛇后对话。他表示该去执行挚友的遗志了，为此做了这么久的坏事就是为了向黄金树复仇。

5.天空城获得古王护符(去黑剑boss的路的反方向)的地方会被入侵，击杀获得聚兽一套、传说武器“吞世权杖”、黑剑boss战道具“亵渎兽爪”。

根据聚兽一套的物品说明可得知，贝纳尔本身具备王格，但是因为他的女巫跃入火中而开始反抗黄金树，与他志同道合的是未被吞噬的拉卡德。

随后拉卡德为了获取反抗的力量被蛇吞噬，并将亵渎君王的象征武器“吞世权杖”和在阴谋之夜和菈妮利益交换而来的亵渎兽爪交给贝纳尔。(此处剧情的默认发展应该是大蛇被玩家消灭后拉卡德的计划破产，于是只能启动后手让贝纳尔单干，但是没想到贝纳尔居然因为向玩家复仇失败而死)。

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