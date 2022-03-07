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艾尔登法环菈雅任务怎么做 老头环要不要杀了菈雅

2022-03-07 09:11:40来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环菈雅是游戏中的一个重要NPC，她的身世非常可怜，玩家触发她的任务找到项链能获得火山宅邸的邀请函，下面就为大家分享艾尔登法环菈雅任务攻略。

艾尔登法环菈雅任务攻略

1.进入雾湖区域后再地图图标望远镜附近的亭子里，对话表示她的项链被一个流氓弄走了，希望我们能帮忙。(如果此前找过帕奇，帕奇会出现在左边的小岛上，对话也是让你去帮菈雅)。

向着亭子的左上角走，能找到“煮虾的破屋”，与流氓虾哥对话，虾哥表示你意思意思给1000魂就能走，购买后再次对话，他会表示这事不能全赖他，他感觉菈雅这人怪怪的，而且只是坑了项链，也没干别的严重的事。

回亭子与菈雅对话交回项链，她表示太好了，她是一个势力的招募者，要找的就是玩家这种人才，获得任务道具“火山官邸的邀请函”，而且如果能不靠大电梯，通过古遗迹断崖的的矿梯进入亚坛高原证明自己的能力，那时她就会正式邀请加入并带领玩家进入火山官邸。

2.通过古遗迹断崖进入亚坛高原的往前走，直到篝火“近黄金树的山丘”，菈雅就在篝火右侧的废墟里，对话后被传送到火山官邸。(电梯上来到篝火的路上有条龙，杀了会获得法术“兰斯桑克斯的刀”)

3.与塔妮丝对话，她表示你就是菈雅提到的人才，邀请你成为火山官邸的一员。(如果你不是通过菈雅直接传送，而是自己走过来的火山官邸，对话有所不同)

接受后获得道具“客房钥匙”，除了左侧第一扇门外全部打开，右边第一扇门内有隐藏墙壁，后面会去探索

与菈雅对话，她说能在官邸和你再次见面，身为招募者很开心，希望你能成为真正的火山官邸的一员。

4.桌子上有加入派系的任务物品“火山官邸的信”，内容为猎杀“古老骑士”伊修托邦，红符入侵后击杀后获得鳞片一套。

回官邸与塔妮丝对话，她说你现在是名副其实的火山官邸的一员了，获得报酬法术“熔岩球”(由拉卡德改良的格密尔的古老咒术的魔法形态)

与右侧第二间房间内的菈雅对话，她回问你有没有听到过奇怪的声音。刷新后与变成蛇的菈雅对话，她表示你真好，都不怕她，这个秘密只有你和她们母女知道，希望你保密。与塔妮丝对话关于菈雅的外表，她说希望从今以后你能好好对待菈雅，毕竟菈雅的身世让她感到心虚。

5.完成第二封狩猎信件，狩猎“黄昏将尽”莱利后获得弩箭“黑键木桩”(附加猩红腐败)和护符“克雷普的小瓶子”，能完全去除自己发出的声响，据说是圆桌的刺客使用的诅咒器具。

与塔妮丝对话获得报酬武器“蛇骨刀”

与菈雅对话，说再晚上的时候看到走廊上有蠕动的黑影走进隔壁房间了，可能是太累了导致的错觉。

与塔妮丝对话，她说菈妮问了这件事吗，真相大白不见得是好事，身世如何不该怪当事人。

探索右边隐藏墙壁内部，两条路，一条去教堂，一条的尽头还有隐藏，可以获得骨灰“堕落调香师”卡尔曼。击杀路上的猎犬骑士，拾取武器“猎犬钩爪”。

回去与菈雅对话，说火山官邸内居然有她不知道的秘密，塔妮丝为什么要骗她，她真的是受到恩宠而诞生的吗，想要知道自己的身世。

6.从教堂出去，探索区域至boss神皮贵族，击杀获得武器“神皮缝针”和祷告“贵族气场”。在boss背后的祭台上拾取道具“蛇的羊膜”，从可怕的诞生仪式中的弃子，其在母体内包裹的羊膜。

回去交给菈雅，说她明白了，那是她出生的地方，谢谢我，她终于下定决心去探求自己的身世。刷新后消失。

与塔妮丝对话，她找不到菈雅了，并以母亲的身份拜托你，如果你发现她因为找到答案而自闭时，给她喝“遗忘秘药”，虽然她知道这样是践踏菈雅的尊严，但这是仅有的办法了。

7.从艾格蕾教堂触发探索，在经过一个铁处女后进入建筑，向前探索后找到并开启通向艾格蕾教堂的电梯捷径(应该是在一个拿火刀的蛇人的后方建筑物内)。乘坐电梯发现中间有夹层，走出房间后进入前面的房间。或是电梯到顶，直走到长廊，左侧有俩窗户是开着的，远的有梯子，下来左走也能找到。

与菈雅对话，她说自己原来是被抛弃的，是生自可怖仪式的孩子，非人非蛇，更是与塔妮丝不同。希望你杀了她，虽然她自认下定决心自杀，但下不了手，请你让她摆脱身体获得自由

以下分支需在完成第三封委托和击杀大蛇前完成(第三封委托的完成会让塔妮丝复读对话，无法触发剧情对话。大蛇死亡的问题同上)

7.1给药/击杀大蛇后给药。她说“喝下这个就行吗?您真的很温柔，好甜，可是，好像”(我怀疑这里翻译有问题，或者是菈雅过去喝过一次)

击杀大蛇且官邸npc全部离开后，菈雅出现在左侧第二间房间内，对话表示她不知道发生了什么，怎么塔妮丝和所有人都离开了，还好你还在，她要在这等塔妮丝回来，因为她是因恩宠诞生的女儿，不想因擅自行动造成困扰，请你走在英雄的路上，塔妮丝肯定是如此期盼的。

7.2杀了。留下遗言“太好了”，尸体便会蛇，拾取获得护符“狄蒂卡之祸”，与塔妮丝对话说菈雅死了，她说菈雅死了是吗，谢谢你告诉她，让她独处一阵。刷新后变回正常对话。

7.3不喂不杀。(未获得过“遗忘药水”的情况下，游戏剧情默认没喂。)

8.完成第三次狩猎委托，地点在雪山的“血言骑士”尤诺·霍斯劳，等待他做出并习得肢体动作“霍斯劳立誓”后击杀，获得武器“霍斯劳花瓣鞭”和霍斯劳一套(狄亚罗斯他哥，根据物品介绍他哥还挺疼弟弟的，而且哥哥也曾经受到火山官邸的邀请，但是拒绝了。)

击杀大蛇拉卡德后，火山npc还没全离开时。

与菈雅对话，她说您一直以来都很温暖，却也很严格。火上全员离开后刷新，能捡到护符“狄蒂卡之祸”和剧情道具“泽菈雅丝的信”，内容为她为了有一天能以塔妮丝女儿的身份继承她的壮志，她要出门旅行，“您一直以来都很温暖，却也非常地严格——我的英雄，再会了。”

击杀大蛇后与塔妮丝对话，她说“感谢你让她知道了王的力量还不够，王是不死的，总有一天会复活得更强”，再次对话，她说她要离开为复活做准备了，走在污秽、不洁之的路的银熊，总是如此耀眼。(明面上夸你，其实是吹拉卡德)

传送至大蛇boss房，能看到她在啃拉卡德的头，与她对话，她说让你等一会，王的身体太大，很费力。她要成为拉卡德的蛇，他的族人，在未来，一定要一起吞噬神祇。击杀塔妮丝会被她的守护骑士入侵，击杀骑士获得祷告“熔炉百相之喉囊”，塔妮丝处拾取到侧室一套，面具加灵巧。(解包翻到点东西，貌似原来在击杀大蛇后，塔妮丝会给你一个东西作为奖励。而且在boss房处，可以出示帕奇线结尾获得的物品给她看，虽然对塔妮丝结局没有影响。)

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