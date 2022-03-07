艾尔登法环黑夜骑兵套装怎么拿 黑夜骑兵防具在哪获得

艾尔登法环黑夜骑兵是游戏中只会在晚上出现的boss，击杀后能获得防具和武器，那么艾尔登法环黑夜骑兵套装怎么获得？一起来看看吧。
大概在地图标记的位置，会有其他地图常见的，由两个巨人拉车的车队。
如果在晚上，会额外出现两个黑夜骑兵护航，算作同一个boss，但是可以引开分别杀。
打赢后获得一整套黑夜骑兵防具和一个古龙岩锻造石。
艾尔登法环废石托普斯是游戏中一个重要NPC，和他对话并给他10卢恩能触发支线任务，下面就为大家分享艾尔登法环废石托普斯任务攻略。艾尔登法环废石托普斯任务攻略在打通史东薇尔城，干掉接肢之后出城附近就是用伊利斯教堂，在这里我们可以看到一个失意男子自称托普斯，给他一些卢恩(真的很少)，可以教我们魔法。和他
艾尔登法环结冰针是游戏中一把刺剑，贯穿能力不错，并且重击有远程效果，下面就为大家分享艾尔登法环结冰针的获取方法。艾尔登法环结冰针获取方法位置：如图光标处，位于地窖，击败小boss王室幽魂后开宝箱获得。重击飞行距离略短，约5-6个身位，不耗蓝。
艾尔登法环贝纳尔是游戏前期就能遇到的NPC，就在习战者破屋，玩家和他对话能学到不少战技，下面就为大家分享艾尔登法环贝纳尔任务攻略。艾尔登法环贝纳尔任务攻略1.在风暴山丘的小红包右边反向，习战者的破屋可以第一次遇到，对话询问你是否会坚持相信赐福的指引，肯定后会教你战技。在破屋北方的大型建筑物附近会被叛
艾尔登法环菈雅是游戏中的一个重要NPC，她的身世非常可怜，玩家触发她的任务找到项链能获得火山宅邸的邀请函，下面就为大家分享艾尔登法环菈雅任务攻略。艾尔登法环菈雅任务攻略1.进入雾湖区域后再地图图标望远镜附近的亭子里，对话表示她的项链被一个流氓弄走了，希望我们能帮忙。(如果此前找过帕奇，帕奇会出现在左
艾尔登法环黑夜骑兵是游戏中只会在晚上出现的boss，击杀后能获得防具和武器，那么艾尔登法环黑夜骑兵套装怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环黑夜骑兵套装获取方法大概在地图标记的位置，会有其他地图常见的，由两个巨人拉车的车队。如果在晚上，会额外出现两个黑夜骑兵护航，算作同一个boss，但是可以引开分别杀。
艾尔登法环游戏中有多种结局，不同的结局需要玩家达成不同的条件，下面就为大家分享艾尔登法环SL解锁多结局方法。艾尔登法环SL解锁多结局方法首先要说明前置条件：1.不拿颠火(好像打完龙王后可净化)如果拿了颠火的话就无法触发其他两个结局，记住一定先别碰颠火，颠火位置下面会讲。2.推完菈妮的支线任务这个不用
艾尔登法环结缘教堂是一个重要的建筑，游戏中玩家不当心误杀NPC能在结缘教堂忏悔复活被杀死的NPC，那么艾尔登法环结缘教堂在在哪？一起来看看吧。艾尔登法环结缘教堂位置分享其实可以先去学院，学院里去满月女王boss房门的路上有个传送门，可以直接传送到结缘教堂。
艾尔登法环游戏中有多种流派可以选择，其中物法双休开荒非常不错，并且到后期也很强势，下面就为大家分享艾尔登法环开局物法双修路线。艾尔登法环开局物法双修开荒路线众所周知，魂系列游戏只要单一套路，总会碰到有些怪不好处理。所以最好的办法就是物法双修。而艾尔登法环因为有各种超模战技、法术存在且初期就能获得，所
艾尔登法环绘画红狮子是流浪画家的画作之一，算是游戏中的收集品，不少玩家都找不到这幅画的位置，下面就为大家分享艾尔登法环绘画红狮子获取方法。艾尔登法环绘画红狮子获取方法给一个战灰箭雨，平台还有一个魔法铁巨人，没打过。没看到回去的路，建议没负担去跳。位置在盖利德右边小黄金树边上。走到这个位置，骑马挪下去
艾尔登法环游戏中防具都能凑齐一套，其中有个武士铠甲套外观帅气，并且属性抗性也不错，那么艾尔登法环武士铠甲套在哪获得？一起来看看吧。艾尔登法环武士铠甲套获取位置大雪山的唤灵洞穴内，可以找到老翁的高徒——追的铠甲。看介绍好像是脱离师门与老翁决斗，死在了师父的尸山血海刀下。尸体在boss房外的草丛里。非常