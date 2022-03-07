艾尔登法环黑夜骑兵套装怎么拿 黑夜骑兵防具在哪获得

2022-03-07 09:04:00 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环黑夜骑兵是游戏中只会在晚上出现的boss，击杀后能获得防具和武器，那么艾尔登法环黑夜骑兵套装怎么获得？一起来看看吧。

艾尔登法环黑夜骑兵套装获取方法

大概在地图标记的位置，会有其他地图常见的，由两个巨人拉车的车队。

如果在晚上，会额外出现两个黑夜骑兵护航，算作同一个boss，但是可以引开分别杀。

打赢后获得一整套黑夜骑兵防具和一个古龙岩锻造石。