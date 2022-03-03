艾尔登法环怎么在一周目解锁全部结局 老头环怎么用SL解锁结局

2022-03-04 09:24:35 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有多种结局，不同的结局需要玩家达成不同的条件，下面就为大家分享艾尔登法环SL解锁多结局方法。

艾尔登法环SL解锁多结局方法

首先要说明前置条件：

1.不拿颠火(好像打完龙王后可净化)

如果拿了颠火的话就无法触发其他两个结局，记住一定先别碰颠火，颠火位置下面会讲。

2.推完菈妮的支线任务

这个不用多说了，推完菈妮的支线就能走星星时代。

3.关闭Steam云存档

会不会自动读档我不清楚，但是建议各位先关了。

达成上面三点就能正常推流程，期中要注意如果想要全成就的话千万别急着打死黑刀，要先把王城舔干净，不然之后王城上面的道具就拿不到了，其中还有一把传说武器。如果有的玩家想看其他结局cg，注意要在烧树前留个档。

下面是SL教程：

这是老头环的存档路径，要打开可见隐藏文件才能看到Appdata。

标注的三个文件就是存档啦。

接着把文件复制存档，可以像我一样开个文件夹留档。游玩的时候默认坐赐福的时候会自动保存。我们复制的时候不需要完全退出游戏，退到主界面切到后台复制就行了。

SL节点：

当笔者自己通关后发现打败艾尔登之兽以后旁边有个赐福，此时是可以传送的，我们就在这个节点上保存(只用sl这一次，不用和我一样保存这么了多次)。这时我们就能通过sl来三次选择我们的结局了，其中艾尔登之王结局和星星结局只要选择不同的互动就行了。