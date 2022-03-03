艾尔登法环结缘教堂在什么位置 老头环在哪里忏悔

2022-03-04 09:20:37 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环结缘教堂是一个重要的建筑，游戏中玩家不当心误杀NPC能在结缘教堂忏悔复活被杀死的NPC，那么艾尔登法环结缘教堂在在哪？一起来看看吧。

艾尔登法环结缘教堂位置分享

其实可以先去学院，学院里去满月女王boss房门的路上有个传送门，可以直接传送到结缘教堂。