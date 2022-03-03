艾尔登法环开局物法双修怎么玩 老头环初期物法双休怎么配装

2022-03-04 09:16:39 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有多种流派可以选择，其中物法双休开荒非常不错，并且到后期也很强势，下面就为大家分享艾尔登法环开局物法双修路线。

艾尔登法环开局物法双修开荒路线

众所周知，魂系列游戏只要单一套路，总会碰到有些怪不好处理。

所以最好的办法就是物法双修。

而艾尔登法环因为有各种超模战技、法术存在且初期就能获得，所以开局几乎就能成型。

先放几个关键道具的图。

首先是拉达冈烙印。

这玩意可以给血精力敏各加5点，副作用是会增加你受到的伤害，但实际用下来副作用并不明显，而增加的各项属性都极其实用，对魔物双修必不可少。

然后是大家应该都很熟悉了的陨石杖，这个默认绑定岩石球法术，对许多怪都有压制性的作用。

再就是日蚀盾，之所以用这个不用龟壳，主要有两点原因。一是日蚀盾的需求更低，只需要10点力量，二是它不带战技，可以直接释放武器的战技。

最后就是罗杰尔刺剑+鲜血斩击，罗杰尔刺剑打完葛瑞克回大赐福找大帽子NPC聊天直接送一把+8的，再此之前用任意可以释放鲜血斩击的武器都行，我目前带上烙印仅17的敏捷，一发战技能打五百多的伤害。

流程如下：

占星术士开局。

跑酷拿陨石杖以及法术。

跑酷拿拉达冈烙印。

击败海德要塞楼顶精英怪拿到鲜血斩击。

击败葛瑞克回大赐福拿+8罗杰尔刺剑。