艾尔登法环绘画红狮子在哪里 老头环绘画红狮子怎么得

艾尔登法环游戏中有很多中套装，不同的套装防御加成都不同，其中有个王骸套装外观很帅，并且强度也不错，那么王骸套装怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环王骸套装获取方法那个站在大赐福不说话的人，骷髅脸。去白金村吹火怪那里，死路尽头有个罐子，打罐子，会有人显出原形。对话，对话到给你护符。圣树秘密符节。传回大赐

2022-03-02 | 0