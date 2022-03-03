艾尔登法环武士铠甲套怎么获得 老头环武士铠甲套在哪

艾尔登法环游戏中防具都能凑齐一套，其中有个武士铠甲套外观帅气，并且属性抗性也不错，那么艾尔登法环武士铠甲套在哪获得？一起来看看吧。
大雪山的唤灵洞穴内，可以找到老翁的高徒——追的铠甲。
看介绍好像是脱离师门与老翁决斗，死在了师父的尸山血海刀下。尸体在boss房外的草丛里。
非常帅气的一套武士铠甲，配合老翁的面具效果更佳。
艾尔登法环魔像戟是游戏中一把特大武器，威力巨大但是攻击速度非常慢，那么艾尔登法环魔像戟在那获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环魔像戟获取方法拿葛瑞克的大卢恩的桥上有三个魔像，其中两个拿大戟的都爆(推荐这里刷，离火近)。另外风暴山丘野外地图上也有，挺好找的。优点1.攻击模组极其优秀，轻攻击拜年重攻击
艾尔登法环法师是游戏中非常强势的职业，能够使用各种法术风筝敌人，其中有个法师秒杀流很实用，下面就为大家分享艾尔登法环法师秒杀流的玩法。艾尔登法环法师秒杀流玩法分享配置如下：核心随从，仿身泪滴的骨灰。黄金树立誓，伤害提升15%持续大约80秒左右。黄金树恩惠，持续恢复血量，持续大概80秒左右。雷电枪，让
艾尔登法环拷问烛台是游戏中一把长矛武器，伤害一般但有出血效果，可以拿一把用来收藏，那么艾尔登法环拷问烛台在哪里获得？一起来看看吧。艾尔登法环拷问烛台获取方法需求力18，敏15，信仰16。物理、火焰混伤，还带出血效果，战技是长矛突刺。初始力敏信三补正D级，我目前强化到+4，信仰已经C级补正。获取方法：
艾尔登法环死亡钩棒是游戏中非常强力的大剑武器，伤害很高，需要在夜晚击杀死亡仪式鸟才能获得，那么艾尔登法环死亡仪式鸟在什么位置？一起来看看吧。艾尔登法环死亡钩棒获取方法位置在这个篝火附近，晚上才会有boss(死亡仪式鸟)，击杀获得。这把武器伤害很高，推荐玩近战流的玩家获得。
艾尔登法环游戏中加入了昼夜交替系统，玩家能在篝火出选择白天或者黑夜，游戏中有些小怪和boss只会在晚上出现，那么艾尔登法环在晚上出现的怪物在哪？一起来看看吧。艾尔登法环夜晚出现敌人位置分享宁姆格福利耶尼亚盖利德亚坛高原死之鸟啜泣半岛宁姆格福利耶尼亚盖利德黑夜骑兵啜泣半岛宁姆格福利耶尼亚盖利德雪山
艾尔登法环游戏中玩家获得骨灰可以召唤为自己战斗，其中黑刀狄希非常强力，那么艾尔登法环黑刀狄希骨灰怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环黑刀狄希骨灰获取方法魔女支线打完“黑暗弃子”艾斯缇之后坐电梯来到月光祭坛，往西北方走，打完刀之首的封印监牢boss掉落。
艾尔登法环游戏中有很多中套装，不同的套装防御加成都不同，其中有个王骸套装外观很帅，并且强度也不错，那么王骸套装怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环王骸套装获取方法那个站在大赐福不说话的人，骷髅脸。去白金村吹火怪那里，死路尽头有个罐子，打罐子，会有人显出原形。对话，对话到给你护符。圣树秘密符节。传回大赐
艾尔登法环卢恩熊是游戏中的boss之一，攻击非常猛，经常一套连招将玩家秒杀，不少玩家都卡在这个boss，下面就为大家介绍艾尔登法环卢恩熊的打法。艾尔登法环卢恩熊BOSS打法攻略如果你玩的是法师，那么就比较简单了。卢恩熊的攻击距离很小，躲过了他的攻击后就可以起身朝它丢法术。另外，也可以使用骨灰召唤灵魂
艾尔登法环游戏中共有三种结局，不同的结局需要玩家达成不同的条件，那么艾尔登法环癫火结局怎么触发？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环癫火结局达成方法本文包含大量剧透，请谨慎观看第一步：去啜泣半岛的牺牲大桥赐福附近(往摩恩城走)找到伊蕾娜。第二步：去摩恩城找那个男人。第三步：回去找伊蕾娜。第四步：打败混种
艾尔登法环游戏中有多种结局，每一种结局都需要玩家达成不同的条件，那么艾尔登法环群星结局怎么达成？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环群星结局达成条件本文包含大量剧透内容，谨慎观看。1.打完碎星到卡利亚城寨找雪魔女接支线。2.去碎星死后的陨石降落处下到永恒之城。3.路上可以击杀跳杯怪百变怪，祖灵之王。4.