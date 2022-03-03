艾尔登法环魔像戟怎么获得 老头环魔像戟好用吗

2022-03-03 09:32:39 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环魔像戟是游戏中一把特大武器，威力巨大但是攻击速度非常慢，那么艾尔登法环魔像戟在那获得？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环魔像戟获取方法

拿葛瑞克的大卢恩的桥上有三个魔像，其中两个拿大戟的都爆(推荐这里刷，离火近)。另外风暴山丘野外地图上也有，挺好找的。

优点

1.攻击模组极其优秀，轻攻击拜年重攻击横扫，单挑群殴都不虚，战技是突击(骑枪战技，对人宝具，只要不是韧狗boss一戳一个击倒);

2.伤害类型优秀，平A普通伤害，战技穿刺伤害;

3.恐怖的削韧能力，堪比大锤;

4.武器重量略低于嘎子剑，但是力量需求36(比嘎子剑略高，不过力量号也不差这几点对吧)，敏捷需求14;

5.普攻有小特效，因为是巨人拿的武器，所以你可以把你手里的武器看成是重量一致的浓缩版，这个武器普攻就算没打到小怪，只要砸到怪身旁，对韧性不够的敌人都有一个震地导致失衡的效果，有容错率。

缺点

1.重武器的通病，收刀慢，巨慢，推荐r1二连，不要打出第三下，有一个巨长的硬直;

2.战技耗精高，30点耐力放3次战技吧，不过但凡你还有一丝绿条都能把战技放满;

3.爆率看脸，虽然刷怪点友好，但是爆率不高，这个比较玄学。