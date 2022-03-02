艾尔登法环王骸套装在哪获得 老头环圣树秘密符节怎么获得

2022-03-02 09:17:37 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有很多中套装，不同的套装防御加成都不同，其中有个王骸套装外观很帅，并且强度也不错，那么王骸套装怎么获得？一起来看看吧。

艾尔登法环王骸套装获取方法

那个站在大赐福不说话的人，骷髅脸。

去白金村吹火怪那里，死路尽头有个罐子，打罐子，会有人显出原形。

对话，对话到给你护符。圣树秘密符节。

传回大赐福，强制红灵入侵。

击败后，在原来站的地方会有套装。