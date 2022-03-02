艾尔登法环王骸套装在哪获得 老头环圣树秘密符节怎么获得

艾尔登法环游戏中有很多中套装，不同的套装防御加成都不同，其中有个王骸套装外观很帅，并且强度也不错，那么王骸套装怎么获得？一起来看看吧。
那个站在大赐福不说话的人，骷髅脸。
去白金村吹火怪那里，死路尽头有个罐子，打罐子，会有人显出原形。
对话，对话到给你护符。圣树秘密符节。
击败后，在原来站的地方会有套装。
艾尔登法环游戏中玩家获得骨灰可以召唤为自己战斗，其中黑刀狄希非常强力，那么艾尔登法环黑刀狄希骨灰怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环黑刀狄希骨灰获取方法魔女支线打完“黑暗弃子”艾斯缇之后坐电梯来到月光祭坛，往西北方走，打完刀之首的封印监牢boss掉落。
艾尔登法环游戏中有很多中套装，不同的套装防御加成都不同，其中有个王骸套装外观很帅，并且强度也不错，那么王骸套装怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环王骸套装获取方法那个站在大赐福不说话的人，骷髅脸。去白金村吹火怪那里，死路尽头有个罐子，打罐子，会有人显出原形。对话，对话到给你护符。圣树秘密符节。传回大赐
艾尔登法环卢恩熊是游戏中的boss之一，攻击非常猛，经常一套连招将玩家秒杀，不少玩家都卡在这个boss，下面就为大家介绍艾尔登法环卢恩熊的打法。艾尔登法环卢恩熊BOSS打法攻略如果你玩的是法师，那么就比较简单了。卢恩熊的攻击距离很小，躲过了他的攻击后就可以起身朝它丢法术。另外，也可以使用骨灰召唤灵魂
艾尔登法环游戏中共有三种结局，不同的结局需要玩家达成不同的条件，那么艾尔登法环癫火结局怎么触发？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环癫火结局达成方法本文包含大量剧透，请谨慎观看第一步：去啜泣半岛的牺牲大桥赐福附近(往摩恩城走)找到伊蕾娜。第二步：去摩恩城找那个男人。第三步：回去找伊蕾娜。第四步：打败混种
艾尔登法环游戏中有多种结局，每一种结局都需要玩家达成不同的条件，那么艾尔登法环群星结局怎么达成？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环群星结局达成条件本文包含大量剧透内容，谨慎观看。1.打完碎星到卡利亚城寨找雪魔女接支线。2.去碎星死后的陨石降落处下到永恒之城。3.路上可以击杀跳杯怪百变怪，祖灵之王。4.
艾尔登法环腐败苔药是游戏中的附加道具，需要先获得只做笔记才能制作，那么艾尔登法环腐败苔药制作笔记怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环腐败苔药只做笔记获取方法地图上只有两个点能拿到腐败苔药，所以就来找这个自己做了。原本想说拿这个可以救教堂那个女生，结果是要别的任务道具。在标记2的位置。跳上去旁边会有两只
艾尔登法环米凯拉的圣树是游戏中的一个区域，需要玩家通过传送门才能到达，那么艾尔登法环米凯拉的圣树传送门怎么解锁？一起来看看吧。艾尔登法环米凯拉的圣树进入方法1.在集齐圣树秘密符节左右两片后，启动洛德大升降机，一路到化圣雪原后，沿着小路走(找雕像拿地图，其实地图都藏在每个路边的高立石雕)，找到“仪典镇
艾尔登法环维克的战矛是一些汇总一把长枪武器，这把武器的战技效果非常不错，那么艾尔登法环维克的战矛在哪获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环维克的战矛获取方法这把武器实在太强了，信仰武器前期就能拿16力20敏18信尤其是这个战技，先跳起来然后大范围癫火aoe坠星冲，又帅又强位置在镇静教堂门口，杀一个红
艾尔登法环在游戏左下角有个快捷栏，玩家能把自己想要的道具装备上，以便不时之需，下面就为大家分享艾尔登法环道具快捷栏使用方法。艾尔登法环道具快捷栏使用方法本作有一个道具快捷栏。游戏并不会提供太多的教程，很多东西需要我们自行探索，因此一些细小的方面很容易漏掉。本篇攻略将向大家介绍如何切换及使用快捷栏里的
艾尔登法环圣杯瓶是游戏中出事就能获得的道具，使用后能恢复血量和法力值，游戏初始能够使用4次，玩家需要升级圣杯瓶才能增加使用上线，下面就为大家分享圣杯瓶升级方法。艾尔登法环血瓶升级方法本篇攻略将向大家介绍圣杯瓶的升级方法。玩家一开始有两个圣杯瓶：恢复生命值的红露滴圣杯瓶和恢复法力值的蓝露滴圣杯瓶。除了