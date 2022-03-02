艾尔登法环卢恩熊BOSS怎么打 老头环卢恩熊BOSS在哪

2022-03-02 09:12:32 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环卢恩熊是游戏中的boss之一，攻击非常猛，经常一套连招将玩家秒杀，不少玩家都卡在这个boss，下面就为大家介绍艾尔登法环卢恩熊的打法。

艾尔登法环卢恩熊BOSS打法攻略

如果你玩的是法师，那么就比较简单了。卢恩熊的攻击距离很小，躲过了他的攻击后就可以起身朝它丢法术。另外，也可以使用骨灰召唤灵魂协助战斗，趁BOSS的注意力被吸引走时，绕后攻击它。攻击一定次数后，就可以对BOSS的头部施展处决。

如果你玩的是近战角色，那么就有点麻烦了。卢恩熊的攻击速度非常快，伤害也高，而且每次攻击之间的间隔也很短，因此需要一直闪避并寻找时机攻击。不要过多使用盾牌(会快速消耗体力)，尽量使用翻滚闪避。