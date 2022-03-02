艾尔登法环癫火结局怎么达成 老头环触发癫火结局要什么条件

2022-03-02 09:07:01 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中共有三种结局，不同的结局需要玩家达成不同的条件，那么艾尔登法环癫火结局怎么触发？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环癫火结局达成方法

本文包含大量剧透，请谨慎观看

第一步：去啜泣半岛的牺牲大桥赐福附近(往摩恩城走)找到伊蕾娜。

第二步：去摩恩城找那个男人。

第三步：回去找伊蕾娜。

第四步：打败混种狮子，传回去找那个男人。

第五步：回去找伊蕾娜，坐火与那个男人对话直到男人消失。

第六步：接肢打完后面的房间有个灵魂，拿夏玻利利葡萄。

第七步：出来的第一个赐福，傍湖断崖附近找到海妲，给第一个葡萄。

第八步：去受净化的废墟，找到地下室第二个葡萄，给附近的海妲。

第九步：去西边 复仇者的破屋，打败红灵，拿第三个葡萄。

第十步：去门前镇大桥，给附近的海妲第三个葡萄，坐火，对话到她消失。

第十一步：去癫火村(好像是镇静教堂前面)打红灵，拿到指头葡萄。

第十二步：去彼姆鲁教堂，交出指头葡萄，坐火，对话到她消失。

第十三步：(楼主是在烧树之后)走 “灰烬王城”罗德尔的地下去，一路走到最下面的 弃置恶兆的教堂。(中间有段很恶心的下水道管道迷宫)。

第十四步：弄死BOSS之后开箱子，打后面的台子，会自动下降打开隐藏门。

第十五步：脱光光去开门，开门之前坐火能跟防火女对话(大概)，然后出来触碰海妲的眼睛。