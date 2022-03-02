艾尔登法环群星结局怎么触发 老头环达成群星结局条件是什么

2022-03-02 09:02:50 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有多种结局，每一种结局都需要玩家达成不同的条件，那么艾尔登法环群星结局怎么达成？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环群星结局达成条件

本文包含大量剧透内容，谨慎观看。

1.打完碎星到卡利亚城寨找雪魔女接支线。

2.去碎星死后的陨石降落处下到永恒之城。

3.路上可以击杀跳杯怪百变怪，祖灵之王。

4.到黑夜神域拿到雪魔女需要的道具。

5.交完道具会给你卡利亚书斋的翻转漏斗，解锁利耶尼亚的神授塔，刷新地图后雪魔女离开，你需要去蕾娜魔法师塔顶部找传送门。

6.传送完成后在脸前拿到雪魔女的小人偶找个赐福不停找她对话触发后续。

7.继续向后探索找到电梯击杀刺客后雪魔女离去并留下钥匙。

8.继续向下方探索到达腐败地后进入棺材击杀跳杯BOSS黑暗弃子艾丝缇，然后会发现艾丝缇身后的洞口被封印了。

9.拿钥匙打开满月女王身后的宝箱拿到戒暗月戒指后可以解开艾丝缇身后的封印坐电梯到达利耶尼亚最顶端的月光祭坛。

10.击杀辉石龙进入身后洞口找到成功击败二指的雪魔女，为她戴上暗月戒指与你结为伴侣后离开，留下暗月大剑。

之后照常献祭防火女烧树，按理来说只要进入黄金树之前完成都可以。

所有结局的分支如下：