艾尔登法环米凯拉的圣树怎么去 老头环米凯拉的圣树传送门怎么开

2022-03-01 09:21:36 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环米凯拉的圣树是游戏中的一个区域，需要玩家通过传送门才能到达，那么艾尔登法环米凯拉的圣树传送门怎么解锁？一起来看看吧。

艾尔登法环米凯拉的圣树进入方法

1.在集齐圣树秘密符节左右两片后，启动洛德大升降机，一路到化圣雪原后，沿着小路走(找雕像拿地图，其实地图都藏在每个路边的高立石雕)，找到“仪典镇”(发光的，很好找)。

2.找到最高处，发现被锁住，去底下石像互动，进入监牢，点燃四个雕像(需要互动进入监牢才能看见，3个在高处，1个在门口，都有蓝色火把做提示)。

3.返回最高处，可见传送门，传送即可到达全地图最北边的米凯拉的圣树区域，地图很大!

女武神就在米凯拉的圣树最底部