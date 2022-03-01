艾尔登法环维克的战矛怎么获得 老头环维克的战矛在哪

2022-03-01 09:16:48 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环维克的战矛是一些汇总一把长枪武器，这把武器的战技效果非常不错，那么艾尔登法环维克的战矛在哪获得？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环维克的战矛获取方法

这把武器实在太强了，信仰武器前期就能拿16力20敏18信尤其是这个战技，先跳起来然后大范围癫火aoe 坠星冲，又帅又强

位置在镇静教堂门口，杀一个红灵掉落，进度的话打完王城的葛瑞克进到湖畔就能拿，我魔法学院也没开一路往上溜达过去开图应该算前期吧。