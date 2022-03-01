艾尔登法环维克的战矛怎么获得 老头环维克的战矛在哪

艾尔登法环维克的战矛是一些汇总一把长枪武器，这把武器的战技效果非常不错，那么艾尔登法环维克的战矛在哪获得？下面就为大家介绍一下。
这把武器实在太强了，信仰武器前期就能拿16力20敏18信尤其是这个战技，先跳起来然后大范围癫火aoe 坠星冲，又帅又强
位置在镇静教堂门口，杀一个红灵掉落，进度的话打完王城的葛瑞克进到湖畔就能拿，我魔法学院也没开一路往上溜达过去开图应该算前期吧。
艾尔登法环腐败苔药是游戏中的附加道具，需要先获得只做笔记才能制作，那么艾尔登法环腐败苔药制作笔记怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环腐败苔药只做笔记获取方法地图上只有两个点能拿到腐败苔药，所以就来找这个自己做了。原本想说拿这个可以救教堂那个女生，结果是要别的任务道具。在标记2的位置。跳上去旁边会有两只
艾尔登法环米凯拉的圣树是游戏中的一个区域，需要玩家通过传送门才能到达，那么艾尔登法环米凯拉的圣树传送门怎么解锁？一起来看看吧。艾尔登法环米凯拉的圣树进入方法1.在集齐圣树秘密符节左右两片后，启动洛德大升降机，一路到化圣雪原后，沿着小路走(找雕像拿地图，其实地图都藏在每个路边的高立石雕)，找到“仪典镇
艾尔登法环维克的战矛是一些汇总一把长枪武器，这把武器的战技效果非常不错，那么艾尔登法环维克的战矛在哪获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环维克的战矛获取方法这把武器实在太强了，信仰武器前期就能拿16力20敏18信尤其是这个战技，先跳起来然后大范围癫火aoe坠星冲，又帅又强位置在镇静教堂门口，杀一个红
艾尔登法环在游戏左下角有个快捷栏，玩家能把自己想要的道具装备上，以便不时之需，下面就为大家分享艾尔登法环道具快捷栏使用方法。艾尔登法环道具快捷栏使用方法本作有一个道具快捷栏。游戏并不会提供太多的教程，很多东西需要我们自行探索，因此一些细小的方面很容易漏掉。本篇攻略将向大家介绍如何切换及使用快捷栏里的
艾尔登法环圣杯瓶是游戏中出事就能获得的道具，使用后能恢复血量和法力值，游戏初始能够使用4次，玩家需要升级圣杯瓶才能增加使用上线，下面就为大家分享圣杯瓶升级方法。艾尔登法环血瓶升级方法本篇攻略将向大家介绍圣杯瓶的升级方法。玩家一开始有两个圣杯瓶：恢复生命值的红露滴圣杯瓶和恢复法力值的蓝露滴圣杯瓶。除了
艾尔登法环卡利亚骑士剑是游戏中一把单手直剑，外观非常帅，并且武器战技也很不错，那么艾尔登法环卡利亚骑士剑怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环卡利亚骑士剑获取方法白金村顶上还有个短剑，北边巨人拉车还有另一把骑士剑，不知道野外有没有智力补正B朝上的了。战技就是卡利亚大剑，能蓄三段还挺帅伤害也不错，毕竟要2
艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印是游戏中很实用的护符，玩家装备后能是自身全属性+5，那么艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印在哪里获得？一起来看看吧。艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印获取方法逛到龙墓了，发现一座城堡，进去探了下发现个力、敏、精、血+5的护符，但是受伤害加15%。8点力量加这5点正好可以拿结晶剑，再带上我之
艾尔登法环游戏中有很多种法术，很多法术都需要玩家到专门的NPC那里学，其中包括彗星亚兹勒法术，下面就为大家分享艾尔登法环彗星亚兹勒法术学习位置。艾尔登法环彗星亚兹勒法术学习方法大概在这个位置，需要60点智力。以上就是关于艾尔登法环彗星亚兹勒法术的全部内容，希望能帮助大家。
艾尔登法环游戏中有多种属性，玩家上级属性需要消耗一定量的卢恩，其中生命属性会影响玩家的血量上限，那么艾尔登法环生命加到多少收益高？一起来看看吧。艾尔登法环生命收益介绍10-20：414-652(238)20-30：652-994(342)30-40：994-1450(456)40-50：1450-1
艾尔登法环金色粪金龟护符是游戏中的饰品之一，装备后能够增加卢恩数量，在前中期非常有用，那么艾尔登法环金色粪金龟护符在那里获得？一起来看看吧。艾尔登法环金色粪金龟护符获取方法金色粪金龟护符会掉落1.3倍的卢恩量地点如下，在废弃洞窟，刷小黑人那边一路跑过去在悬崖边从树干上过去，boss是双boss，不难