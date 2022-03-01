艾尔登法环道具快捷栏怎么用 老头环怎么把道具放到快捷栏

艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印是游戏中很实用的护符，玩家装备后能是自身全属性+5，那么艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印在哪里获得？一起来看看吧。艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印获取方法逛到龙墓了，发现一座城堡，进去探了下发现个力、敏、精、血+5的护符，但是受伤害加15%。8点力量加这5点正好可以拿结晶剑，再带上我之

2022-02-28 | 0