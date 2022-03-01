艾尔登法环血瓶怎么升级 老头环圣杯瓶怎么增加次数

2022-03-01 09:01:24 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环圣杯瓶是游戏中出事就能获得的道具，使用后能恢复血量和法力值，游戏初始能够使用4次，玩家需要升级圣杯瓶才能增加使用上线，下面就为大家分享圣杯瓶升级方法。

艾尔登法环血瓶升级方法

本篇攻略将向大家介绍圣杯瓶的升级方法。玩家一开始有两个圣杯瓶：恢复生命值的红露滴圣杯瓶和恢复法力值的蓝露滴圣杯瓶。除了这两个之外，还有第三个圣杯瓶，使用这个圣杯瓶就能自由混合药剂。

想要升级圣杯瓶的话，就需要寻找黄金种子，然后就可以在赐福点进行升级了。

拿到4个圣杯瓶之后，想要再获得更多圣杯瓶，就必须找到黄金种子并在赐福点处进行升级。可参考这篇黄金种子位置及收集攻略。

在创建角色时，初始道具可选择黄金种子，这样在开局时就能升级一次圣杯瓶。

本作是开放世界，因此大家可从一开始就探索地图并收集黄金种子，圣杯瓶的使用次数越多，就可以在需要的时候补充生命值，提高容错率。

以下地区在一开始就可以进入，推荐优先寻找这些地方的黄金种子：宁姆格福、啜泣半岛、史东薇尔称和盖利德。

上面这些地方至少能找到9个黄金种子，如果开局也选了黄金种子，那么一共就是10个。换句话说就是能多使用5次圣杯瓶，加上刚开始时的4次，一共能用9次(1-2级时每次升级消耗1个种子，3-4级时每次升级需要消耗2个种子，升到5级需要3个种子)。还不清楚的话，请再次参考这篇黄金种子位置及收集攻略进行寻找。

初次之外，还可以获得一个额外的圣杯瓶，在任意赐福点都可以将其配给回血或回蓝(默认情况下是回血的)。可在宁姆格福的玛莉卡第三教堂中找到，位置如下图。