艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印怎么获得 老头环全属性+5护符在哪

2022-02-28 09:21:54 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印是游戏中很实用的护符，玩家装备后能是自身全属性+5，那么艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印在哪里获得？一起来看看吧。

艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印获取方法

逛到龙墓了，发现一座城堡，进去探了下发现个力、敏、精、血+5的护符，但是受伤害加15%。

8点力量加这5点正好可以拿结晶剑，再带上我之前说的10力盾…完美。

补充一下，貌似受伤增加15%如果按照你自己血算的话只要你血加点目前不带这个不超过33点以上，这个护符都是正收益，带护符一下死的不带也是一下死。

跑酷就能拿，进门就可以看到，直接跑二楼最外面的洞跳下来，再跳到大老鼠房间，跳下来就能拿到。