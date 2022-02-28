艾尔登法环血量加到多少 老头环生命点到多少比较好

艾尔登法环游戏中有多种属性，玩家上级属性需要消耗一定量的卢恩，其中生命属性会影响玩家的血量上限，那么艾尔登法环生命加到多少收益高？一起来看看吧。
10-20：414-652 (238)
20-30：652-994 (342)
30-40：994-1450(456)
40-50：1450-1704(254)
40-45：26
45-48：25
50-60：1704-1900(196)
60-70：1900-1959(59)
70-80：1959-2015(56)
80-99：2015-2100(85)
可以看到老头环中血点到40之前都是越点收益越高，10-20血和40-50血收益相同，和魂三30开始收益就开始减伤有很大不同。
因此，建议各位血先点到40。
另外，耐力的软上限也从魂三的40变为了50，耐力40时140绿条，耐力50时绿条155/负重105.2。
艾尔登法环卡利亚骑士剑是游戏中一把单手直剑，外观非常帅，并且武器战技也很不错，那么艾尔登法环卡利亚骑士剑怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环卡利亚骑士剑获取方法白金村顶上还有个短剑，北边巨人拉车还有另一把骑士剑，不知道野外有没有智力补正B朝上的了。战技就是卡利亚大剑，能蓄三段还挺帅伤害也不错，毕竟要2
艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印是游戏中很实用的护符，玩家装备后能是自身全属性+5，那么艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印在哪里获得？一起来看看吧。艾尔登法环拉达冈的糜烂烙印获取方法逛到龙墓了，发现一座城堡，进去探了下发现个力、敏、精、血+5的护符，但是受伤害加15%。8点力量加这5点正好可以拿结晶剑，再带上我之
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艾尔登法环游戏中有多种属性，玩家上级属性需要消耗一定量的卢恩，其中生命属性会影响玩家的血量上限，那么艾尔登法环生命加到多少收益高？一起来看看吧。艾尔登法环生命收益介绍10-20：414-652(238)20-30：652-994(342)30-40：994-1450(456)40-50：1450-1
艾尔登法环金色粪金龟护符是游戏中的饰品之一，装备后能够增加卢恩数量，在前中期非常有用，那么艾尔登法环金色粪金龟护符在那里获得？一起来看看吧。艾尔登法环金色粪金龟护符获取方法金色粪金龟护符会掉落1.3倍的卢恩量地点如下，在废弃洞窟，刷小黑人那边一路跑过去在悬崖边从树干上过去，boss是双boss，不难
艾尔登法环法师是游戏中很适合开荒的职业，在前期法系武器非常重要，那么艾尔登法环法师武器怎么使用？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环法师武器使用方法当法师的时候用的武器，需要配合记忆格子里装备的法术使用，使用攻击键(R1或者左手装备时L1)可以释放法术。重攻击可以使用近战攻击，双手握持的情况下也可以用来
吸血鬼幸存者游戏中有很多不同的武器装备可以任意搭配，每一种搭配都有不同的效果，下面就为大家分享吸血鬼幸存者武器装备搭配建议。吸血鬼幸存者装备搭配推荐最佳组合角色：幽灵地图：图书馆hyper模式武器：斧子，圣经，圣水，黑鸽，白鸽，雷电，+任意一个。辅助：烛台，延时，磁铁，复制，+任意两个。天赋点：减伤
艾尔登法环游戏中有多种之也可以选择，其中武士是物理近战职业，开局自带武器装备非常强力，那么艾尔登法环武士新手怎么玩？一起来看看吧。艾尔登法环武士开局玩法分享自带打刀，长弓，若干箭和火箭，红木盾，武士开荒可以靠弓箭屈死第一个boss，也是萌新之友，很不错的选择。自身的武士套又非常的帅，虽然没有自带一百
艾尔登法环战灰是游戏中非常重要的武器系统，不少玩家不了解战灰是什么?下面就为大家介绍艾尔登法环战灰的作用和切换方法。艾尔登法环战灰介绍玩家可以在赐福进行操作，而战灰类似于魂3的质变。测试版中已知的战灰属性有：锋利、优质、魔力还有初始的普通，这个属性和魂3一模一样，没意外正式版会有厚重、火、雷等等。而
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