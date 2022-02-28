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艾尔登法环血量加到多少 老头环生命点到多少比较好

2022-02-28 09:13:30来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有多种属性，玩家上级属性需要消耗一定量的卢恩，其中生命属性会影响玩家的血量上限，那么艾尔登法环生命加到多少收益高？一起来看看吧。

艾尔登法环生命收益介绍

10-20：414-652 (238)

20-30：652-994 (342)

30-40：994-1450(456)

40-50：1450-1704(254)

40-45：26

45-48：25

50-60：1704-1900(196)

60-70：1900-1959(59)

70-80：1959-2015(56)

80-99：2015-2100(85)

可以看到老头环中血点到40之前都是越点收益越高，10-20血和40-50血收益相同，和魂三30开始收益就开始减伤有很大不同。

因此，建议各位血先点到40。

另外，耐力的软上限也从魂三的40变为了50，耐力40时140绿条，耐力50时绿条155/负重105.2。

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