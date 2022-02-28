艾尔登法环金色粪金龟护符怎么获得 老头环金色粪金龟护符在哪里

2022-02-28 09:08:41 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环金色粪金龟护符是游戏中的饰品之一，装备后能够增加卢恩数量，在前中期非常有用，那么艾尔登法环金色粪金龟护符在那里获得？一起来看看吧。

艾尔登法环金色粪金龟护符获取方法

金色粪金龟护符会掉落1.3倍的卢恩量

地点如下，在废弃洞窟，刷小黑人那边一路跑过去在悬崖边从树干上过去，boss是双boss，不难打，噶子剑平a出硬直。

注意入口是在上面!不是在沼泽，要从上面的悬崖找两个悬崖中间的树干，洞口在悬崖上面不是在沼泽下面。

洞窟主要准备解debuff的药。

可以给武器装上碎步战技可以顺利度过粪池，我用的阔剑可以装，碎步在战技商人有卖。

补充下买解debuff药的商人：

洞口是这样的，注意树干。