艾尔登法环法师武器怎么选 法师武器怎么搭配法术

2022-02-25 09:28:37 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环法师是游戏中很适合开荒的职业，在前期法系武器非常重要，那么艾尔登法环法师武器怎么使用？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环法师武器使用方法

当法师的时候用的武器，需要配合记忆格子里装备的法术使用，使用攻击键(R1或者左手装备时L1)可以释放法术。

重攻击可以使用近战攻击，双手握持的情况下也可以用来防御，但是不能发动反击 . 可以使用l2发动触媒装备的战技，一般为释放一个增强buff，或者释放一个缓慢治疗。

触媒类武器有一个重要的属性是法术威力加成，部分拥有这个属性的近战武器也可以用战技来施法。

会直接影响法术的伤害或者其他性能，这个属性是评价一个触媒性能最主要的指标。