吸血鬼幸存者武器装备怎么搭配

艾尔登法环战灰是游戏中非常重要的武器系统，不少玩家不了解战灰是什么?下面就为大家介绍艾尔登法环战灰的作用和切换方法。艾尔登法环战灰介绍玩家可以在赐福进行操作，而战灰类似于魂3的质变。测试版中已知的战灰属性有：锋利、优质、魔力还有初始的普通，这个属性和魂3一模一样，没意外正式版会有厚重、火、雷等等。而

2022-02-25 | 0