艾尔登法环武士开荒怎么玩 武士适合新手吗

2022-02-25 09:18:31 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有多种之也可以选择，其中武士是物理近战职业，开局自带武器装备非常强力，那么艾尔登法环武士新手怎么玩？一起来看看吧。

艾尔登法环武士开局玩法分享

自带打刀，长弓，若干箭和火箭，红木盾，武士开荒可以靠弓箭屈死第一个boss，也是萌新之友，很不错的选择。

自身的武士套又非常的帅，虽然没有自带一百物防盾，但是在前期地图的啜泣半岛上就可以捡到一百物防的乌龟盾，重量5.5，最重的一类中盾。

武士套和乌龟盾虽然重，但是武士在加点上是全职业中精力最高的(精力跟负重挂钩)，而且武士的敏捷较高，打刀和长弓都是敏捷武器，很契合武士，综上，开荒的优秀选择，敏捷流的优秀选择。