艾尔登法环怎么切换战灰 战灰有什么用

2022-02-25 09:13:17 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环战灰是游戏中非常重要的武器系统，不少玩家不了解战灰是什么?下面就为大家介绍艾尔登法环战灰的作用和切换方法。

艾尔登法环战灰介绍

玩家可以在赐福进行操作，而战灰类似于魂3的质变。

测试版中已知的战灰属性有：

锋利、优质、魔力还有初始的普通，这个属性和魂3一模一样，没意外正式版会有厚重、火、雷等等。

而每个属性的战灰，都会直接影响武器的补正，但比较不同的是，玩家可以选择是否要赋予属性，也就是力量号可以装魔力属性的战灰，但不要赋予魔力质变维持武器原补正。

装上战灰后，右侧图标的空格会显示该战灰。