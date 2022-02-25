艾尔登法环怎么召唤其他玩家 联机道具怎么使用

2022-02-25 09:04:40 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏正式上线了，游戏中玩家可以使用练级道具和其他小伙伴一起攻略，那么艾尔登法环召唤道具是什么？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环召唤好友方法

这个道具叫做“唤勾指药”，是用两朵“落叶花”制作而成的，“落叶花”是一种植物，在游戏中很容易找到。这意味着在《艾尔登法环》游玩旅程的最初几个小时内，你可以制作很多联机道具，并因此能够频繁地轻松召唤好哥哥来助你战斗。

此外，和以前一样的是，提供帮助比请求帮助容易。你只需使用可重复使用的褪色者勾指在原地画一个金色记号，其他玩家可以在自己的世界中看到它。如果有玩家激活了你的记号，你就会被召唤过去。