吸血鬼幸存者绿地诅咒击退流怎么玩 绿地怎么过关

地平线2西部禁域游戏中有多种难度，不少热衷挑战的玩家开局都选择了极难难度，在这个难度下敌人的血量和伤害都大幅提高，下吗就为大家分享地平线2西部禁域极难难度的打法。地平线2西部禁域极难难度攻略和前作相比本作在机械兽美术设计依然在线的情况下部位区分度得到了大幅提高，招式也更为丰富，数量上更是增加到了两倍

2022-02-23 | 0