足球经理2022球员没体力了怎么办 球员体力不够怎么处理

2022-02-24 09:18:14 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022体力是球员的重要属性之一，体力越高比赛时长也越久，那么足球经理2022球员体力不够了怎么办？一起来看看吧。

足球经理2022体力不够处理方法

游戏里只有联赛算作出场时间，所以尽量在国内杯赛或者欧冠小组赛打弱队再轮换，联赛多让他首发。

玩家主教练的“纪律要求”属性越高，球员找你闹的频率就越低，“人员管理”属性越高，你和球员谈话的效果就越好，所以开档时可以手动提高一下这两个属性。好像多罚款可以提高纪律要求属性，多谈话(鼓励、批评)可以提高人员管理属性。

球员每次签完合同(转会、续约)之后可以调低他的承诺出场时间，这时候他不会找你闹。另外球队连胜+更衣室氛围好+士气高的时候也可以调低。

他跟你说时间太少了，你跟他承诺会提高的，然后这一阶段他在系统里算是处于不高兴阶段，你可以直接去把他的定位改成重要球员或者常规先发，一般这么闹的都是明星球员，明星球员才会要求全部首发，他并不会因为你降低了定位而再不高兴，因为已经算不高兴了，或者找你谈话，然后基本就解决了。