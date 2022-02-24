消逝的光芒2日光沙龙成就怎么做 紫外线手电怎么获得

2022-02-24 09:10:24 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2游戏中有很多成就供玩家挑战，其中有个日光沙龙成就需要玩家使用紫外线手电筒杀死毒尸，那么消逝的光芒2紫外线手电在哪获得？一起来看看吧。

消逝的光芒2日光沙龙成就攻略

日光沙龙是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：使用紫外线手电击杀一头毒尸。

成就玩法

根据成就描述我们可以得知，想要完成这个任务需要先拿到紫外线手电。

游戏中，我们需要完成主线任务”欢迎上船“才会有紫外线手电，获得手电后用手电眩晕毒尸后近战击杀毒尸即可完成。

值得注意的是，成就在晚上不会解锁，毒尸是大街上最常见的丧尸。