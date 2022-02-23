艾尔登法环怎么使用处决 背刺能直接处决吗

消逝的光芒2游戏中感染者的种类有很多，每一种都各有各的特点，那么消逝的光芒2特殊感染者怎么打？下面就为大家介绍一下。消逝的光芒2特感打法分享1.普通丧尸/撕咬丧尸：白天大街上到处都是的，前者只会普通攻击，后者会抓住你撕咬，和建筑里的那些白天睡觉的一样，行动缓慢。2.疫魔(毒尸)：移动、攻击速度快，血

2022-02-22 | 0