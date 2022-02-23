全面战争战锤3震旦商队怎么玩 商队怎么升级容量

2022-02-23 09:36:00 来源：互联网 编辑：佚名

全面战争战锤3商队是震旦派系的独特机制，玩家能通过上对赚取大量的收益，下面就为大家分享全面战争战锤3震旦商队的玩法。

全面战争战锤3震旦商队玩法分享

1.商队在途经食人魔山脉时，可以注意一下是否正好路过食人魔营地，如果是，可以直接手动招募食人魔雇佣兵，虽然显示招募费、维护费多少多少，但招募后并不需要维护费，可能是商队大佬自己给钱了

2.色孽弄臣随从(+200%经验获取)可以扔个商队头头，快速升级加货物容量和价格

3.自己回合时，商队界面点击当前商队所在节点，可以暂停商队行程。虽然没榄用，可能是为了方便玩家避开地方军队?

4.商队没法师，可以把绑定法术的装备给商队队长，比如护甲“上阳袍”，自带两发风火诀，或者4发风息术的那个。

5.中后期临时拉出来的商队，担心打不过人时，出发选择路线界面可以注意路上有多少个红叉叉，越少越安全。

6.经过多支商队招募经验，自带4队玉勇骑兵的最好用，其次自带两队食人魔的。

7.遇到特性好的商队长，可以把震旦专属的一个附魔物品“灵瓮”(名字可能有误)，效果是获得长生久视，避免暴毙。

8.商队重复去一个区域收益会降低，鼠标放上去显示“该地区对货物需求下降”。