地平线2西部禁域最高难度怎么玩 极难难度怪物怎么打

2022-02-23 09:30:58 来源：互联网 编辑：佚名

地平线2西部禁域游戏中有多种难度，不少热衷挑战的玩家开局都选择了极难难度，在这个难度下敌人的血量和伤害都大幅提高，下吗就为大家分享地平线2西部禁域极难难度的打法。

地平线2西部禁域极难难度攻略

和前作相比本作在机械兽美术设计依然在线的情况下部位区分度得到了大幅提高，招式也更为丰富，数量上更是增加到了两倍以上。

武器装备的内容也得到了极大的扩充，同种类的武器通过能够装载不同弹药的方式产生了许多分支，并且对于前作中过于强势的手段进行了限制，比如强势的搭箭技能被放到了天赋中，需要耗费武器耐力使用。

而强势的弹药消耗资源量大幅提高，可携带的高级弹药合成材料数量减少，并且还会共用部分资源，使得战斗系统更加平衡。

天赋系统中增加了武器战技和勇气激增(大招)， 由于所有武器战技共用一个武器耐力条所以玩家需要视情况选择合适的技能。此外近战连招通过天赋系统得到极大丰富并且具备实用性，不像前作只有轻重攻击; 但是在对付大型机械兽时作用依然有限，只是作为击晕的辅助控制手段。

难度上极难难度的表现极其硬核，我开荒过程中全程处在被一招秒支配的恐惧下，且怪物的血量也更多。配合之前提到的武器天赋系统的平衡使得本作战斗更强调战术，以及对于机械兽构造和弱点的分析。

而小怪战看似堆怪，但在营地中都摆放了各种草丛和地形陷阱，合理利用环境分割削弱敌人成了关键。此外本作更强调了部位破坏，几乎所有武器的升级都需要一种只有破坏怪物某一部位才能入手的材料。而相对的破坏怪物的不同部位也会直观的影响到怪物的行为。

值得一提的是在前期我使用射爆电击罐的战术击败无数boss，自以为找到了版本答案，结果到了后期怪物等级提高后全给罐子加了装甲，甚至有些怪物的精英种(狞猛?)直接换掉了罐子属性，可见制作组希望把战斗的策略设计的更加丰富。

是优先破坏资源部为获取素材还是优先破坏武器削弱敌人，根据玩家的不同需要可以展现出完全不同的战斗风格。

开放世界探索这块由于本作装备系统的丰富，使得城镇数量大幅增加。并且每到一个新城镇都会让人期待这里会买什么样的新武器，增加了玩家的探索欲望。野外的部分收集品摆放也加入了解谜要素，可以看出是经过好好设计的，解密过程需要动点脑筋。有所进步但也就是普通流水线开放世界游戏的程度。

剧情方面和一代类似，还是新概念(也许)配老桥段。但在人物对话时的演出表现细节更加丰富，不再是大脸特写的站桩对话。且支线任务数量大幅提升，目前反正我没清完。

几天玩下来我最大的感慨就是如果怪猎系列早期就没有换过制作人那么到了这个时代会不会也发展成这个样子。开放世界布满了各式各样的怪物，猎人需要分析地形，熟悉怪物，收集资源，布置陷阱，制定战术做足充分准备才能战胜各种强敌。

在大型怪物身体部位设计精细程度和行为丰富度上这两款游戏可以说是业界翘楚，不同的是怪猎近几年的玩法设计越来越向着爽快的动作游戏倾斜，而本作则是更加生动地诠释了“猎人”二字。