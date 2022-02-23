地平线2西部禁域流光之夜门密码是多少 密码怎么找

2022-02-23 09:27:01 来源：互联网 编辑：佚名

地平线2西部禁域在灰烬花秘境下面，玩家能看到流光之夜门，这道门需要输入密码才能打开，那么流光之夜门密码是什么？一起来看看吧。

地平线2西部禁域流光之夜门密码分享

门禁密码为739135。

想要找到密码的话需要跳上门左侧的凸檐并按照通路找到2个数据点，途中需要用投拉器堆起两个箱子，翻过较高处的岩壁，然后穿过通风口，每个数据点会显示3个数字，两个数据点分别为【故障】和【敬请回函】，组合两个数据点的数字即可得到密码。

当然知道正确密码后可以直接输入而无需去找数据点。