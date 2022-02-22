消逝的光芒2女妖怎么打 打特感用什么武器

消逝的光芒2游戏中感染者的种类有很多，每一种都各有各的特点，那么消逝的光芒2特殊感染者怎么打？下面就为大家介绍一下。
1.普通丧尸/撕咬丧尸：白天大街上到处都是的，前者只会普通攻击，后者会抓住你撕咬，和建筑里的那些白天睡觉的一样，行动缓慢。
2.疫魔(毒尸)：移动、攻击速度快，血量低，会扑人(强力攻击)无法格挡，幸存者刚转化的就是疫魔。
3.嚎叫者：夜晚尽量避开它们或者在远处用弓弩先杀死，不然被发现会召唤同伴追逐，1-2级追逐全是疫魔，3级开始有少部分夜魔，4级几乎全是夜魔，不过它不会攻击，离近了只会推你一下，然后朝你吼叫。
4.狂奔者：类似DL1的逃亡者，夜晚随机事件出现，发现你之后会逃跑，移动速度快，建议用远程武器杀死。
5.女妖：还没进维勒多时候的剧情会出现一次，攻击方式就是扑人，无法格挡，血量低，速度快，也是晚上随机事件出现，你会发现它总是骑在一个丧尸脖子上。
6.喷吐者：会吐黄色的液体，持续伤害，攻击距离远，离近它也会推你，大街上会出现，常见黑暗洞穴。
7.冲锋者：攻击模式就是朝你冲锋，可勾引他撞墙进入硬直然后从背后输出。
8.夜魔：伤害高，血量高，速度快，不过攻击较好躲，与一代的夜魔差不多，不过更惧怕紫外线了，白天在地铁里会有，GRE隔离区也有，夜晚3级追逐及以上会出现。
9.大锤(暴徒)：体型庞大，攻击速度慢，但会把你击倒，可打一走一，随机事件出现。
10.粉碎者(破坏者)：会从地上扣出一块巨石砸向你，会朝你冲锋，深刻记得一个充满浓雾的GRE隔离区里有一只，建议远程消耗，尽量打头。
11.GRE异常目标-夜灵：小boss夜灵，只夜晚出现，会吐痰，一跳跳老远，但是感觉不如夜魔……伤害，打死之后有奖励，GRE箱子，可获得抑制剂。
12.自爆丧尸：一种是类似一代爆裂者，浑身肿胀，行动缓慢，剧情里会碰到，一种是自爆步兵，行动迅速，放水后失落之地下面全是。
丧尸掉落物
感染者奖牌(独特) 大部分掉落来源：冲锋者、破坏者以及夜魔。
感染者奖牌(稀有) 大部分掉落来源：暴徒、狂奔者以及女妖。
感染者奖牌(罕见) 大部分掉落来源：毒尸、嚎叫者以及喷吐者。
普通丧尸不会掉落感染者奖牌。
消逝的光芒2游戏中感染者的种类有很多，每一种都各有各的特点，那么消逝的光芒2特殊感染者怎么打？下面就为大家介绍一下。消逝的光芒2特感打法分享1.普通丧尸/撕咬丧尸：白天大街上到处都是的，前者只会普通攻击，后者会抓住你撕咬，和建筑里的那些白天睡觉的一样，行动缓慢。2.疫魔(毒尸)：移动、攻击速度快，血
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