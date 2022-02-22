全面战争战锤3纳垢开局怎么玩 纳垢怎么加点

2022-02-22 09:20:02 来源：互联网 编辑：佚名

全面战争战锤3纳垢是游戏中非常好的一个阵营，兵种价格低廉，强度也不错，不少玩家不知道纳垢前期该怎么玩，下面就为大家介绍一下。

全面战争战锤3纳垢开局上手方法

纳垢就像以前吸血鬼一样靠便宜低级兵加英雄做主力。很多人喜欢携疫者，但我不喜欢，因为太贵了，移速又慢。我就靠传奇领主炮敌人，让敌人来攻。

纳垢灵兵坑线，靠英雄跟魔法输出。战旗佩减敌方领导力那个。再佩合本身传奇领主的减领导力，敌人很快被打白。

传奇领主尽快点出黄线16级烧血那个，普通领主没有烧血，高领主才可以。

普通领主16级时会给你进化的选择，变为7级的高阶领主。点完黄线就点法术。红线不怎麽点。本身纳垢红线不给力也不怎麽靠兵转出。