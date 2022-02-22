吸血鬼幸存者怎么刷击杀数 刷击杀数用什么武器好

2022-02-22 09:02:11 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者是一款roguelite动作生存游戏，游戏中玩家要尽可能多击杀敌人刷击杀数量，击杀数高了分数越高，下面就为大家分享吸血鬼幸存者刷击杀数方法。

吸血鬼幸存者刷击杀数方法

武器：斧头(原装)电戒、圣水。这三个是标配。另外三个栏子不知道怎么搞最好。

被动：CD书(捡) 诅咒、伤害叶子、复制戒、烛台、手套、磁铁。

被锁死了，必须这7个才能把武器效果顶满，也就没啥换的余地了。

那武器可选的3个坑就有点麻烦了。

不要击退!不要击退!不要击退!伤害够的情况下击退只会让刷怪效率降低，旋风斧这点击退都不想要的。

魔杖、鞭子、圣经、大蒜。这四废先PASS。

1：十字架：看起来很美，实际全是MISS，打不出多少伤害。

2：骨头：难拿不说，还带击退，不考虑。

3：符文追踪器：用了几盘，伤害都还不错。

4：黑白鸟：攻击范围和圣水重叠了，面板伤害应该很高，但是中近距离圣水足够，感觉没啥必要。

5：飞刀：emmm 回头试一下，咋也比月桂好。

6：五芒星：全屏秒杀，这盘没遇到，只能拿了月桂，效果应该很好，回头加上。

7：骷髅头：被动叶子很好，武器就算了，和黑白鸟一样打的全是假伤害。

总结

被动：CD书、 诅咒、伤害叶子、复制戒、烛台、手套、磁铁。

武器：斧头、电戒、圣水、符文追踪器、五芒星。最后一个拿月桂保底，或者飞刀、黑白鸟啥的，遇到啥就拿啥吧。