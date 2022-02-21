消逝的光芒2历史问答任务怎么做 历史答案选什么

2022-02-21 09:28:54 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2历史问答是游戏中的支线任务，NPC会问玩家几个例是问题，全部答对后就能获得一个收集品，下面就为大家分享消逝的光芒2历史问答任务攻略。

消逝的光芒2历史问答任务攻略

启动桧木风车并将兵营发电站分配出去后，兵营北边就会出现“屋顶学校”这个安全点，在这里可以遇到历史学家贾克斯，他会问我们几个问题，以此来考察我们对历史的了解程度。

问题1

问：在这里发生的什么事件被称为“黑色星期一”?

答：2025年的化学轰炸。

问题2

问：我们来谈谈三月屠杀。你记得那天发生了什么吗?

答：军队杀了64名抗议没收武器的平民。

问题3

问：在THV变异为高速传播性病毒前，它只是被称为哈兰病毒。病毒是从哈兰开始传播的。可你记得哈兰事件是在何时发生的吗?

答：2014年春天。

全部回答正确后，贾克斯会给我们400旧世界货币和1张传单【地下墓穴】，这张传单同时也是收集品中的一件纪念品。