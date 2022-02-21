吸血鬼幸存者作弊码怎么使用 隐藏角色作弊码是什么

2022-02-21 09:18:01 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者影响游戏中有些作弊码可以使用，输入正确的作弊码能降低游戏难度，其中还有隐藏作弊码能解锁秘密角色，那么吸血鬼幸存者作弊码有哪些？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者作弊码使用方法

游戏中有一些隐藏的作弊码可以使用。

当您在主屏幕上时，您可以输入代码来解锁某些东西。如果输入正确，您会听到声音作为反馈。

注意：代码只能激活一次。也不要复制粘贴代码，您需要亲自输入它们。

秘密角色 Exdash Exiviiq代码：x-x1viiq

使用“Konami 代码”你可以获得一些额外的金币，如果你在正常游戏过程中没有解锁角色 Mortaccio(总共击败 3.000骷髅)。快速输入“Konami 代码”并使用描述的键(例如 Up -> 使用向上箭头键)。