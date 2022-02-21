吸血鬼幸存者熊猫人怎么获得 解锁熊猫人要杀多少敌人

2022-02-21 09:04:44 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者熊猫人是游戏中最近更新后新加入的一个角色，需要玩家完成条件才能够解锁，那么吸血鬼幸存者熊猫人怎么解锁？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者熊猫人解锁方法

熊猫人是游戏近期新上线的一个人物，需要通过一定的条件解锁。

解锁方法

熊猫人的解锁方式是需要击杀图书馆那种大风车一样的敌人三千个。

之前击杀的都会计入在内，如果你本身就玩了很长时间了，随便找个角色，进去退出就可以结算到，直接就解锁了。

没解锁说明你之前杀的不够。

熊猫人角色属性和骷髅莫塔乔一致，天赋技能和骷髅一样，每20级投掷物加一，最大+3，和骷髅一毛一样。