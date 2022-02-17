全面战争战锤3前期这么玩 前期怎么过度

2022-02-18 09:36:23 来源：互联网 编辑：佚名

全面战争战锤3在前期要做的事情有很多，需要编制军队，发展城镇等等，不少新手玩家不知道游戏前期怎么玩？下面就为大家介绍一下。

全面战争战锤3前期过度方法

一是你要知道战略形式和timing，也就是知道谁可能会在什么时间来搞你，如果是卡皇的话，前期就得防碎颅者一手，不过还好他来的比较稳定，有了经验就知道提前在家留有预备队了，而其他派系也大抵如此，知道谁会搞你提前准备就行了。

二是避免可能会搞你的敌人，像碎颅者这种固定的死敌没办法，但那些跟你关系不好又随时有可能宣你的，则可以竭尽全力推迟他们背刺你的时间，直到你准备好背刺他，最简单的就是经常关注有没有AI处于没有敌人的和平状态，如果有的话立刻让他加入一个周边弱势力的战斗，给他找点事做，不然他大概率会想干你。

三是精兵简政，避免不必要的开支，自然不那么拮据了，比如不急着造不是很关键的军事建筑，比如前期利用高崔克省一队补给线，比如签条约的时候随手要个三五百，比如谨慎考虑到底要不要干威森领拿皇帝盛怒号，这些在前期都是有帮助的。

四是作为帝国，无论卡皇还是金属脸，第一优先目标都是曼光头，只要你在20，最多30回合以内摁死他，那么整个帝国都会比较好办，有时间再收拾戴查绿皮之类的就行了。