吸血鬼幸存者鸽子超武怎么合成 鸽子超武怎么做

吸血鬼幸存者游戏中有很多种武器和道具，每一种武器的玩法和特点都不同，有些武器还能合成超武，下面就为大家分享吸血鬼幸存者鸽子超武合成方法。
和平鸽+乌木之翼=破坏者
各道具效果一览：
鸽子，毋庸置疑鸽子整个游戏后期输出最强的武器，但是缺点也极为巨大。
首先是拖慢成型速度，鸽子升满需要24个等级，超出其他超武一倍有余，而在升满之前战斗力很弱，可以说就是为了最后两分钟决战存在的武器。
其次是有风险，比如拿了其中一只鸽子刷不出另一只，或者出彩鸽之后刷出三个你不想要的武器。
不过虽然有缺点，它极为变态的输出能力和省一个物品格的特性让它依旧是大家非常爱拿的武器，再加入了骰子和跳过以后更是稳定成型。
推荐范围烛台配合-cd或者持续时间，可以让鸽子无缝输出。
推荐天赋不满不要玩鸽子，这是为了最高难度锦上添花的武器，对于还处于开荒期、打金币的玩家来说可以说不好用。
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