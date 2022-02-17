消逝的光芒2x13任务怎么完成 x13任务隧道口在哪

2022-02-18 09:23:27 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2x13任务需要玩家在地图上找到隧道的入口。不少玩家不知道隧道入口在哪，下面就为大家分享消逝的光芒2x13任务攻略。

消逝的光芒2x13任务攻略

在主线任务“X13”中，玩家需要找到隧道入口，但任务目标只会提供一个大致的搜索区域，并不会将隧道入口的位置精确地标记出来。

隧道入口位于搜索区域中央，看起来很像一个火山口，位置如下图所示(白色箭头)：

进入隧道后会触发一段过场动画，玩家必须击败敌人并穿过隧道，之后就可以触发下一个目标。